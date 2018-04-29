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政院版軍改方案 國防部：保30年運作無虞

2018-04-29 20:04中央社 台北29日電

根據國防部送到立法院的書面報告指出，依照行政院版本的軍人年改方案，可確保30年運作無虞，軍人退撫基金本金累計賸餘新台幣1268億元。

立法院外交及國防委員會30日邀請國防部部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正報告「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」。

根據國防部提前送到立法院的書面報告指出，行政院草案版本調整起支俸率，服役滿20年給與起支俸率55%，年增俸率2%，年資採計軍、士官依服役實際年資計，軍官最高90%，士官最高95%。

就效益評估來看，國防部指出，軍人各階都定有服役年限或年齡，經統計民國107年4月1日，國軍現有志願役人數14萬8297人，其中86年以後任官（新制）人數14萬79人（占94%）、具新舊制人數8218人（6%）。

報告指出，俸率調整對服滿20年以上之現役新制校級及士官人員，已從現行俸率40%提升至55%，實質增加退後所得5494元至1萬9450元，但對新舊制部分上校至上將階人員則減少退後所得5929元至4萬4172元，符合照顧中低階及短年資人員設計精神，並達長留久用政策目標。

國防部報告指出，依各項精算假設參數，建立退撫基金精算財務模型，並估算未來30年政府財政負擔，結合政府4項財源挹注配套措施，包含「提撥費率逐年調增」增加1241億元，「中短役期退伍金改由輔導會編列預算支應」474億元，「月退休俸分年調降及18%優惠存款差息補貼之節餘款」1628億元及「組織精簡致基金之財務缺口擴大」10年共挹注1000億元，以維持基金穩定運作。

報告指出，在政府財政總負擔部分，現行制度為3兆3892億元，改革後3兆114億元，未來30年可減輕政府財政負擔3778億元。

在退撫基金損益平衡部分，國防部指出，改革前依基金管理委員會第6次精算報告，軍人退撫基金預估於109年用罄，未來30年財務缺口計1兆2067億元；改革後可確保30年運作無虞，軍人退撫基金本金累計賸餘1268億元。

行政院會12日通過「55+2版」軍人年改草案。中央社製表
行政院會12日通過「55+2版」軍人年改草案。中央社製表
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軍人年改方案國防部立法院

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