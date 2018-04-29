化解軍改疑慮 退輔會將邀個案現身說法

2018-04-29 11:54 中央社 台北29日電



根據國軍退除役官兵輔導委員會送到立法院的書面報告指出，針對軍人年金改革已製作懶人包，5月中旬也將邀請個案代表，召開記者會現身說法。

立法院外交及國防委員會30日邀請國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正報告「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」。

根據退輔會提前送到立法院的書面報告指出，在法案施行前，目前正不斷以假設個案資料做模擬發放測試，提前建立精確無誤發放檔案，以確保施行後發放順遂，並開發完成單機版與網路版試算器，以利領退俸及優存利息人員，藉試算器了解個人變動情形，化解疑慮與擔憂。

報告指出，目前已完成退撫新制說明懶人包，並不斷蒐整領俸人疑慮，並轉換成新增說明案例於懶人包中，使退除役軍人透過懶人包的了解，明白改革後其退休所得受影響程度。

退輔會指出，因應軍人年金改革，自民國105年6月8日至107年3月31日辦理各項座談及拜會，未來也會持續辦理座談及拜會退伍軍人團體，同時透過網站、臉書及榮光雙周刊，適時刊載各項退輔具體作為。

報告指出，退輔會也將蒐整各類型問題，逐一釐清回覆，並於5月中旬召開「因應服役條例修正，強化退輔制度，落實照顧退役袍澤」記者會，邀請個案代表現身說法，以實際案例說明，化解各界疑慮。

退輔會指出，目前陸海空軍軍官士官服役條例修正草案已送至立法院，請立委大力支持，後續對退伍軍人溝通訪視與照顧，退輔會將持續投入資源與人力，完備退除役官兵輔導照顧工作，穩定退伍袍澤經濟生活，以降低制度改革所帶來的衝擊與影響。