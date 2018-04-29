軍公教退撫新制 藍2戰線攻綠

藍綠持續對軍人年改展開攻防；圖為總統府秘書長陳菊（中）日前在民進黨立院黨團總召柯建銘（左一）陪同下，列席黨團大會討論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軍人年改方案正在立法院審查，藍綠持續展開攻防，民進黨團希望下周能將法案送出委員會，讓軍公教退撫新制趕在七月一日同步實施；不過，國民黨除了在外交及國防委員會邀請國防部、退輔會提出專案報告外，更在司法及法制委員會排案要修改公、教年改的法案，希望刪除七月一日施行的規定。

民進黨團總召柯建銘指出，國民黨提案修法延後公、教年改的施行日期，是不負責任的干擾，這種提案不可能通過。

根據民進黨規畫，下周將輪到黨籍立委王定宇擔任外交及國防委員會召委，將排案逐條討論軍人年改草案，並在當周完成初審、送出委員會，待一個月協商期過後，在六月中加開臨時會，讓軍公教年改七月一日同步上路。

由於民進黨立委對軍人年改版本看法不一，總統府秘書長陳菊上周五列席民進黨團會議，經不記名投票後，黨團決議一致支持政院版的修法草案。蔡英文總統昨天也喊話說，這件事情已經溝通很久，不同立委有不同看法，但既然黨團已做成決議，相信所有立委都會朝一致的方向，支持政院版本。

不過，本周的外交及國防委員會是由國民黨立委呂玉玲擔任召委，除了在周三、周四各召開一場公聽會外，要讓各界代表盡量發言外，也會邀請國防部、退輔會對「軍改草案修正後造成的衝擊」提出專案報告。

此外，國民黨立委曾銘宗、黃昭順、張麗善及親民黨團，已提出公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案，要將公教年改實施日期，由現行條文規定的七月一日，改為「由行政院會同考試院訂定」。

立法院司法及法制委員會召委吳志揚明天將排案審查公、教年改的草案，試圖以時間換取空間，拉長軍人年改戰線；曾銘宗強調，基於法規範一致性，應等軍人與勞工部分完成立法後，四者同步實施，才符合平等原則與改革方向的一致性。