藍版軍人年改 找共識拚不失分

2018-04-29 00:26 聯合報 記者鄭媁／台北報導



立法院針對軍人年改日前舉行公聽會，八百壯士也再度上街抗議，在立法院門口前激烈衝突。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軍人年改勢在必行，國民黨團雖定調「現役先行、穩定軍心，退役暫緩、爭取共識」原則，但對於是否以黨團名義提修法版本，仍懸而未決。國民黨團書記長李彥秀表示，軍改修法小組近日已展開密集討論，就是否提出黨版，或以個別立委名義提案，做出最後的決定。

對於是否提黨版，藍營內部仍有資深、青壯派意見分歧；黨團內青壯派普遍認為，不論是不是黨版，有版本在委員會討論，才有論述條件，也才有機會清楚表達立場，而非讓外界看來只是一味反改革。資深派則擔憂，提黨版等於是為民進黨政府的年改方向背書；雙方至今尚未取得共識。

一位藍委在黨團大會中就說，國民黨不要想在年改議題上得分，「一開始啟動年金改革的正是馬政府主政時期」，目前國民黨能做的，只能讓自己不要失分太多。

對於反年改團體日前在立法院外的脫序暴力行為，國民黨雖譴責暴力，仍遭激進深藍支持者質疑不夠相挺，藍委私下無奈表示，任何事都有一體兩面，國民黨只能概括承受。另一位藍委指出，對比上次退休公教人員對年改態度的遮掩，國民黨顯然沒有在此議題上得到好處。

行政院送到立法院的軍改方案，包括樓地板三萬八九九○元、服役滿廿年起支俸率百分之五十五、年增率百分之二的「五十五加二」版本。據了解，國民黨版本可能對此進行微調，希望能再拉高起支俸，照顧現役軍官。

至於十八趴優惠存款利率的退場，行政院版採本金不予退回，將分十年調降至改革後的月退額。國民黨團可能傾向不提版本，屆時直接在院會表決時持反對立場。