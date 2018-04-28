藍提案拿掉公教年改實施日 綠：就是7月1日不妥協

2018-04-28 15:31 中央社 台北28日電



軍人年金改革爭議，立法院下週開兩場公聽會，中國國民黨籍立法委員更提案，拿掉公教年改「7月1日施行」規定；民主進步黨團幹事長何欣純今天說，堅持7月1日施行，沒妥協空間。

立法院外交及國防委員會下週除將召開「我國軍人退撫制度之沿革、現況與未來發展方向」與「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，也將邀國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正報告「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」。

國防委員會輪值召集委員、國民黨籍立委呂玉玲昨天說，5月2日、3日公聽會將讓各界代表盡量發言。

除軍改戰場延續，立法院司法及法制委員會30日將初審國民黨籍立法委員曾銘宗、張麗善、黃昭順及親民黨立法院黨團等提出的公務人員退休資遣撫卹法與公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，將公教年改實施日期從現行條文規定的今年7月1日，改為由行政院會同考試院訂定。

黃昭順版草案指出，公教年改預計今年7月1日實施，但軍人及勞工部分尚未完成修法，為符合法規一致性及平等原則，應等軍人、勞工部分完成修法程序後，再同步實施。

國民黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，當時說好軍公教、警消與勞工年改同步，為不讓民眾覺得有那麼大落差，民進黨是否應從不同層面思考實施時間點？政府推動年改初衷，是要達到社會團結或製造更多紛爭？國民黨只是盡在野黨責任，把看到的問題提醒政府。

何欣純向中央社記者表示，「當然不能贊成」，公教年改已修法完成，堅持7月1日如期上路，「絕對沒有妥協、改變的空間」；軍人年改力拚7月1日同步上路，公教年改沒有再修法的必要，不可能接受這樣的訴求。

她說，勞工是未來年金改革的族群，但執政黨會一步一步來，先完成修法先上路理所當然，這些提案根本是為拖延，「可以說是反改革版本」。