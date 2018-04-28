「八百壯士」爆衝立院 警寄通知書約談吳斯懷6人

2018-04-28 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



八百壯士等反年改團體本月25日在立法院外集會，因不滿軍改案，強拆鐵拒馬、怒衝立法院，與警方爆發強烈的推擠衝突，看見人就打，還離譜毆打採訪記者，儼然成為近年來最激烈的陳抗衝突。中正一分局強調，過濾蒐證畫面後，副指揮官吳斯懷等6人涉嫌違法集會遊行法，昨天已寄發通知書，通知下周一到案說明。

檢警專案小作昨日召開專案會議，雙方交換意見達成共識，將全力追查「首謀」肇事者相關刑事責任，並對於打記者、打警察者嚴加偵辦。警方持續沒日沒夜，停休調閱蒐證畫面，分析找出涉案人士。

中正一分局今天表示，警方在25日依法共舉牌4次，分別是警告2次、命令解散1次、制止1次，經現場蒐證畫面顯示，吳斯懷、曹維琪等人站在宣傳車上手持麥克風涉嫌指揮、鼓譟群眾。而中山南路上的黃冬輝、黃正忠、岳德敏、王忠義等人疑似為分區指揮官，指揮群眾發動推擠衝突。

此次硬闖立法院衝突，造成84名警員受傷，記者受傷及財損有14人，有57人翻進立法院遭保護管束，隨後經48人請回，涉嫌打警察的魏姓、余姓男子等9人遭依妨害公務送辦，檢察官複訊後，命涉案情節較重的五人限制住居、另四人請回。