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「八百壯士」爆衝立院 警寄通知書約談吳斯懷6人

2018-04-28 13:00聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

八百壯士等反年改團體本月25日在立法院外集會，因不滿軍改案，強拆鐵拒馬、怒衝立法院，與警方爆發強烈的推擠衝突，看見人就打，還離譜毆打採訪記者，儼然成為近年來最激烈的陳抗衝突。中正一分局強調，過濾蒐證畫面後，副指揮官吳斯懷等6人涉嫌違法集會遊行法，昨天已寄發通知書，通知下周一到案說明。

檢警專案小作昨日召開專案會議，雙方交換意見達成共識，將全力追查「首謀」肇事者相關刑事責任，並對於打記者、打警察者嚴加偵辦。警方持續沒日沒夜，停休調閱蒐證畫面，分析找出涉案人士。

中正一分局今天表示，警方在25日依法共舉牌4次，分別是警告2次、命令解散1次、制止1次，經現場蒐證畫面顯示，吳斯懷、曹維琪等人站在宣傳車上手持麥克風涉嫌指揮、鼓譟群眾。而中山南路上的黃冬輝、黃正忠、岳德敏、王忠義等人疑似為分區指揮官，指揮群眾發動推擠衝突。

此次硬闖立法院衝突，造成84名警員受傷，記者受傷及財損有14人，有57人翻進立法院遭保護管束，隨後經48人請回，涉嫌打警察的魏姓、余姓男子等9人遭依妨害公務送辦，檢察官複訊後，命涉案情節較重的五人限制住居、另四人請回。

專案小處持續追查是否有黑幫亂入滋事，並請專家分析當日全副武裝蒙面者身分。警方表示，吳斯懷等6人涉嫌違反集會遊行法，昨日已製發通知書，預計4月30日下周一到案說明。

八百壯士等反年改團體日前衝撞立法院，檢警專案小組將傳6人到案。記者蕭雅娟／資料照...
八百壯士等反年改團體日前衝撞立法院，檢警專案小組將傳6人到案。記者蕭雅娟／資料照片
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