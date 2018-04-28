反年改衝突 檢警5共識揪首謀

2018-04-28 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



反年改團體與警方爆發衝突，檢警召開專案會議，將追查是否有黑幫在幕後操控滋事。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軍人年改日前在立法院舉行公聽會時，反年改團體與警方爆發衝突，造成部分員警及媒體人員被毆傷害、器材毀損，嚴重影響社會治安。台北地檢署檢察長邢泰釗對此極為重視，昨天邀集警界高層召開專案會議，決議盡速揪出首謀者，從速依法追訴，並將追查是否有黑幫在幕後操控滋事。

反年改衝突造成八十四名警員受傷，記者受傷及財損有十四人，警方逮捕五十名抗議民眾，將毆打警察的魏姓、余姓男子共九人依妨害公務罪送辦，檢察官複訊後，命涉案情節較重的五人限制住居、另四人請回。

據指出，由於當天衝突現場混亂，大部分警力都投入治安維護，導致警方蒐證畫面不足，北檢邀集北市府警察局長陳嘉昌、中正一分局長廖材楨、市刑大大隊葉超鴻等人在市警局討論對策，做出五大共識。

五大共識最重要的是盡速查明首謀，檢方指出，這次參加反年改的「八百壯士」成員見人就打，不像受過訓練有紀律的軍人，被捕的人都推稱「是跟著別人一起來的」，是否有黑幫在幕後操控滋擾事端？首謀者究竟是誰？是檢警當前最重要的調查目標。

第二是反年改成員闖入台大兒童醫院被指騷擾部分，由於警方當天大都是從高樓錄影蒐證，較欠缺平面畫面，將盡速向媒體調閱錄影畫面；第三是當天現場有多人戴口罩蒙面施暴，須盡速找專家進行臉部辨識工作，釐清蒙面者身分與刑事責任。

另外，衝突中有媒體被打到顱內出血，也有不少員警受傷，但至昨晚檢方未收到任何一張告訴狀，希望警方能趕快找到被害人製作提告筆錄。

中正一分局長期要處理陳抗事件，許多偵查隊員都請調離開，導致偵查隊人力嚴重不足，警方建請警政署增援有處理陳抗經驗的警察，並增添器材與設備。北檢有鑑於此，決定增補專案人力，將原本輪值陳抗事件的檢察官，從廿三人增加到卅七人。