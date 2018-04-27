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陳菊坐鎮 民進黨團通過軍人年改政院版

2018-04-27 23:52聯合報 記者丘采薇、鄭媁、胡宥心／台北報導

總統府秘書長陳菊（中）昨天在民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與行政院秘書長卓榮泰（...
總統府秘書長陳菊（中）昨天在民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與行政院秘書長卓榮泰（左）陪同下，列席民進黨立院黨團大會討論軍人年改議題。 記者蘇健忠／攝影
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軍人年改在立院委員會進入實質審查，為統整執政團隊步調，總統府秘書長陳菊昨天列席立法院民進黨團會議，盼黨團一致支持政院版軍人年改方案

因黨團成員對俸率採計上限（天花板）仍有歧見，民進黨立委段宜康堅持以不記名投票完成民主程序，投票結果通過支持政院版，民進黨團也達成讓軍人年改在七月一日與公、教年金新制一起上路的共識。

總統府秘書長陳菊（右二）與立委握手致意。記者蘇健忠／攝影
總統府秘書長陳菊（右二）與立委握手致意。記者蘇健忠／攝影
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據轉述，段宜康、立委李俊俋上午先後發言，質疑行政院版的將官所得替代率達百分之九十「過高」，應下修至百分之八十或八十五，下午立委管碧玲、王定宇、陳明文、鍾佳濱則相繼表態支持政院版本。但之後段宜康表明自己仍堅持下修至百分之八十，並提議「那就來投票」，雖然陳明文等立委在旁勸阻，但段宜康主張黨團共識應該以民主程序決定，還強硬表示「如果今天不投票，我就從這個門走出去，走出去之後就不會再回來了。」

總統府秘書長陳菊（右）列席民進黨立院黨團大會。 記者蘇健忠／攝影
總統府秘書長陳菊（右）列席民進黨立院黨團大會。 記者蘇健忠／攝影
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陳菊隨後同意投票，並提醒大家要一起承擔投票結果，最後黨團以出席多數通過支持行政院版，陳菊會後表示，這樣的結果對民進黨內部團結很重要，她也直言，投票結果讓她鬆了一口氣，「好家在！」

下周外交及國防委員會將由國民黨籍召委呂玉玲排案，周一邀請國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正報告軍人年改草案「對未來國軍退撫制度的評估與衝擊」；周三、周四舉行公聽會，再下一周則由民進黨籍召委王定宇排案，預計當周將草案送出委員會，六月中臨時會三讀。

至於國民黨團是否自行提出修法版本，黨團書記長李彥秀強調，考慮軍人年改事關重大，黨團內部希望有更仔細的討論，個別委員有不同意見也都會盡力溝通與尊重，版本仍在規畫整合中。據了解，各藍委辦公室都已研擬相關草案條文，黨中央智庫也早有方案提供參考，因此到底要推出黨版或是就政院版處理，目前尚未有定案。

投票軍人年改方案民進黨陳菊

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