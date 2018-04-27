照片幕後／反年改衝突後 街頭裡的那聲晚安

那天下午，八百壯士在立法院外展開反年改的抗議行動，立院鐵門內拿著盾牌的保警，面對鐵門外一個個誓死如歸的退伍軍警，以及不時從天而降的寶特瓶、棍棒，甚至於大如拳頭的石塊，除了不安的眼神，他們只有「閃躲」的功夫，沒有其他防備的工具。而我們能做的只有握緊手中的相機，隨時應變突發狀況。

下午三點左右抗議行動開始變調，情緒激動的群眾拆掉鐵拒馬硬闖，步步進逼立法院大門，此時警方派出兩名毫無裝備的保警上陣，帶著油壓剪隻身爬上鐵門，與場外不斷叫囂、幾乎失去理性的群眾對峙；果然，群眾拳腳相向，而保警只有挨打的份，雖然警方在後排聲嘶力竭高喊「不要打警察」，但殺紅眼的滋事者哪管你是警察？

指揮官眼見扺擋不了群眾排山倒海的攻擊，加上保警個個情緒沸騰，雙方劍拔弩張的對峙氣氛，一發不可收拾，指揮官開始下令保警抓人，透過優勢警力，將最前排的滋事者一一抓進立院廣場，才化解群眾一波波的攻勢，此時，激情的群眾已在保警的強勢作為下漸漸後退。

現場的情緒隨著天色轉暗，漸漸緩了下來，抗議者人數明顯少了許多，留下來的圍成一群席地而坐用餐，一名陳抗者拿著大聲公，心裡有話想對院內的立委說，卻字字句句喊在第一線的員警臉上。

入夜後，駐守在立院門口戒護的員警終於有時間坐下來喘口氣，拿起手機和親愛的家人報平安，電話中傳來的女聲叮嚀要注意安全，員警也溫柔應答著，並用手機約略直播了四周狀況，請對方放心，互道晚安。