陳抗失焦退軍心情誰懂？中尉冒死緊握未爆手榴彈告訴你

年改「八百壯士」日前動員退伍軍人集結立法院引發激烈警民衝突。退軍社群今天瘋傳這幀小中尉緊握未爆手榴彈的圖文，概括退軍面對年金改革的無奈與茫然。圖／翻攝自臉書 分享 facebook 反年改「八百壯士」日前動員退伍軍人集結立法院引發激烈警民衝突，打頭陣的特戰退軍組織「四分衛」被媒體形容為「涼山鬼兵」，事後被網友批評，打老共都沒這麼勇猛，打自己人卻是如此毫不手軟。今天一位退軍拿出他卅年前手握未爆手榴彈的「猛照」回嗆：當年因為有涼山鬼兵，因為像他這樣要與陣地共存亡信念的小軍官，才讓老共遲遲不敢對台灣輕易動手啊！

反軍人年改團體「八百壯士」日前立法院前的抗爭，因集會管制問題與毆打記者遭輿論撻伐，原本退休金遭剋扣的訴求反遭模糊。退軍界今天透過社群紛傳這幀中尉緊握未爆手榴彈的圖文，概括了面對年金改革時退軍的心情。

莫約在30年前，一位小中尉在中部某演訓基地，從一名新兵手中奪下一枚手榴彈。

這枚手榴彈插銷已拔，但彈片未跳開，新兵當下不知所措。

小中尉緊握未爆手榴彈，蹲在靶場空地，等待軍團未爆彈處理小組。

已經不記得等了多久時間，但小中尉到現在仍依稀記得，當時只傻傻地惦記著，不要讓手榴彈突然引爆，炸到新兵，而完全忘記自己的生命，有可能瞬間炸滅。

軍團新聞官，隨著未爆彈處理小組過來，原本他要記錄處理小組事蹟，意外拍下雙眼空洞，雙手緊握手榴彈的小中尉；事後還將照片送給了他。

沒有勳章，沒有功獎，只有口頭嘉勉和兩天榮譽假。

如果再從來一次，小中尉還是會這麼做。

小中尉曾用青春歲月，如此來愛台灣。

但不知，台灣是否如小中尉這般愛她地，也愛著小中尉。

信賴保障，不朔既往。

找份工作，老闆一個月給你3萬。若干年後，老闆說公司不賺錢，月薪只能給2萬。

只有兩種選擇：不幹。繼續做，但邊做邊罵，還怠工。

小中尉在高中生畢業前夕，報考軍校。國家開出的條件，最優渥的，就屬退伍金。不多，但保證領好、領滿。

數十年後，國家說沒錢了，要減少退俸。只有兩種選擇：認命或爭取。

小中尉資質不好，做不到將官，甚至連校官都擦身而過。

當小中尉升到小上尉時，輪調到金門，那個還在戒嚴、戰地政務未解除的年代。

二十五、六歲的小上尉，帶著一連的弟兄，駐守在鵲山，三天兩頭面對老共機漁船的襲擾、圍島和不知什麼時候會摸上的水鬼擊殺。

機步槍曳光彈射向黑暗的水際，迫砲照明彈射向天空。小上尉在碉堡裡，拿著望遠鏡，看著海面，不時對照著地圖，急促地告訴一旁的無線電兵，轉告砲陣地修正距離和射角。

驅離射擊，從白天到夜晚，口糧和罐頭，堆的跟彈藥箱一樣多。與陣地共存亡，是小上尉唯一的命令。

小上尉也好，小中尉也罷，在碉堡裡，在靶場上，想著、念著，不是退伍金，不是十八扒，而是如何擊退老共襲擾，不讓新兵生命受到傷害。

網友說，退軍打老共都沒這麼勇猛，打自己人卻是如此毫不手軟。

如果在本島要跟老共面對面開幹，也不會有現在的台灣。

因為有涼山鬼兵，因為有陣地共存亡信念的小上尉，才讓老共遲遲不敢輕易動手。

國家曾承諾過，只要你願意付出青春歲月，只要你願意拿起槍桿面對敵人，只要沒死，我會照顧你下半輩子。

戀人相愛時，願為妳赴死不惜，願給妳幸福快樂一輩子；不愛分手時，彼此誤會一場，諾言只有當下的保鮮期。

如果有一天，立院通過修正酒駕肇事致死者，處無期徒刑或死刑的法律條文，施行的那一天起，同時把過去自立法酒駕處罰以來，所有因為酒駕肇事致死的人，通通抓回執行。

那麼，曾酒駕肇事致死，且已經處罰執行完畢者，會怎麼想？

涼山鬼兵，在退伍多年之後，已是中年大叔的年紀，仍能撂倒數名警察、霹靂小組。

一旦兩岸進入危機，政府下令徵召動員，涼山鬼兵會不會還願意付出生命，保衛曾經背叛、欺騙他的人？

分手的戀人，有多少還願意回頭重新擁抱曾經欺騙、玩弄、劈腿的舊愛？

警政署長陳家欽說：如果改的好，他們（警消）為何走上街頭。

但小上尉卻認為：如果改的「對」，退軍為何要走上街頭。

曾如此愛著「這個國家」。

但不知道，國家是否還如我這般愛她地，愛著……………

轉 翁世恆

曾 如此愛過