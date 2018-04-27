「八百壯士」衝突案 北檢：最短時間內查明首謀

2018-04-27 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



反年改團體「八百壯士」前日在立法院外陳抗，與警方爆發衝突，還隨意亂打採訪記者，衝突造成84名警員受傷，記者受傷及財損有14人；警方逮捕57名抗議民眾，並將其中毆打警察的魏姓、余姓男子共9人依妨害公務罪送辦，台北地檢署強調，會由專人督導，務必最短時間內查明首謀肇事責任。

此次陳情抗議暴力事件，造成部分警方人員及媒體從業人員遭毆傷害、器材毀損等案，嚴重影響社會治安，北檢檢察長邢泰釗極為重視，今天上午7點，襄閱主任檢察官周士榆及由專案小組成員，主任檢察官陳佳秀、林宗志、蕭方舟及承辦檢察官張友寧、王俊棠於台北市政府警察局舉行專案會議。

北檢決定增補專案人力，將原本輪值陳情抗議事件的3組主任及檢察官共23人，增加到5組共37人；並將原本每月值勤的1組主任及檢察官增加到2組，以因應陳情抗議事件日夜無休、延續數日之狀況及年底公職人員選舉，使檢察官能即時掌握資訊，進行必要調查。警察局部分，則建請內政部警政署增加支援有處理陳抗經驗之警方人數，並增添相關設備、器材。

策進作為部分，就如何符合法定程序、強化蒐集證據能力，檢警雙方交換意見，會中達成5項共識。會議結論即時實施並由專人督導，務必在最短時間內釐清事實，查明首謀肇事者相關刑事責任，從速依法追訴。