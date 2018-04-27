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反年改衝突 北檢將嚴辦「八百壯士」首謀

2018-04-27 03:14聯合報 記者張宏業╱即時報導

軍人年改昨在立法院進行審查，前天舉行公聽會時，反年改團體「八百壯士」與警方爆發衝突，還隨意亂打採訪記者，衝突造成84名警員受傷，記者受傷及財損有14人，警方逮捕57名抗議民眾，並將其中毆打警察的魏姓、余姓男子共9人依妨害公務罪送辦，台北地檢署複訊後，命涉案情節較重的5人限制住居、另4人請回。

此次陳情抗議暴力事件，造成部分警方人員及媒體從業人員遭毆傷害、器材毀損等案，嚴重影響社會治安，北檢檢察長邢泰釗極為重視，檢警今天上午7點將於台北市政府警察局舉行專案會議，查明首謀肇事者之相關刑事責任，從速依法追訴。

會議將邀集台北市政府警察局長陳嘉昌、中正一分局長廖材楨、市刑大大隊長葉超鴻、北檢襄閱主任檢察官周士榆及三位處理陳情抗議事件的主任檢察官、還有承辦檢察官共同會商。

台北市警局指出，魏姓男子打傷大安分局安和所長林聖崴，余姓男子等8人打傷記者和警員，但魏男等9人否認打傷記者和警察，僅承認攀爬進入立法院，警方拿他們打記者和警察影片給他們看時，他們仍然否認打記者和警察，表示是誤會，是推擠時造成記者或警察受傷。

儘管魏男等9人否認犯罪，警方認定他們有嚴重刻意攻擊員警及記者嫌疑，檢方也將儘速揪出聚眾首謀，近日偵結全案。

反年改衝突暫時落幕，檢方將揪聚眾首謀。記者張宏業/攝影
反年改衝突暫時落幕，檢方將揪聚眾首謀。記者張宏業/攝影
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警察立法院妨害公務
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