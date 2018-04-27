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八百壯士抗爭提前解散 5嫌限制住居

2018-04-27 00:29聯合報 記者蕭雅娟李承穎廖炳棋陳金松張宏業／台北報導

反軍改團體昨天上午繞行立法院周邊道路，他們高喊蔡英文下台，要求不溯及既往等口號表...
反軍改團體昨天上午繞行立法院周邊道路，他們高喊蔡英文下台，要求不溯及既往等口號表達不滿。 記者許正宏／攝影
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「八百壯士」等反年改團體歷經前天的激烈衝撞，昨天上午雖持續在立法院外抗議立院審議年改軍人版本，但是氣勢大減，下午一時許宣布活動解散，群眾撤離立院，擇日再戰。

台北市警察局昨天下午公布部分反年改人士前天打警察的畫面。市警局統計，前天在立法院外集會的違法脫序行為共造成六十八名員警及十四名記者受傷送醫；警方當場逮捕、管束涉嫌攻擊員警、記者及攀爬進入立法院區現行犯五十七人，並將其中毆打警察的魏姓、余姓男子共九人依涉妨害公務罪、傷害等罪嫌送辦，更對其中有嚴重刻意攻擊員警及記者的犯嫌，建議檢方聲請羈押。

魏姓男子等九人均否認打人，僅承認攀爬進入立法院，警方拿出他們涉毆打警察和記者影片時，他們強調全是誤會，是因推擠才造成記者或警察受傷。台北地檢署複訊後，命涉案情節較重的五人限制住居，另四人均請回。

其他四十八名犯嫌，因立法院暫不提告訴，由中正一警分局以違反社會秩序維護法函移台北地方法院簡易庭裁罰。

警政署長陳家欽昨天前往立法院、台北市警局和保六總隊等地慰勤，並慰問受傷員警；陳家欽感謝基層連日執勤辛勞，並重申絕不容許暴力行為。

八百壯士昨宣布活動解散；但根據警方資料，八百壯士今天也已申請中山南路、青島東路以及凱達格蘭大道的路權，後天至這個月底，仍有反年改團體在立法院周遭申請路權，因此陳抗活動可能會繼續上演。

立法院警察陳家欽軍人年改方案
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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