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新聞眼／襲警罪 太具針對性？人權倒退？

2018-04-27 00:22聯合報 本報記者林河名

反年改團體昨天在立院前抗議衝突，造成許多員警、記者與民眾掛彩；圖為大安分局員警受...
反年改團體昨天在立院前抗議衝突，造成許多員警、記者與民眾掛彩；圖為大安分局員警受傷狀況。 記者許正宏／攝影
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反年改陳抗出現脫序現象，蔡政府強力譴責暴力行為之餘，行政院長賴清德昨天更指示研議制定「襲警罪」。行政院的用意，固然是要維護警察人員執勤安全，但除非現有法制不備，否則，新增「襲警罪」提高刑度，恐怕也有不小後遺症。

在司法實務上，「襲警」除非造成員警重傷或死亡，多依刑法妨害公務罪論處，法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。由於罰則不重，司法往往輕判，多半處以罰金了事，長期被詬病「嚴重打擊警察士氣」。

近年除了陳抗頻繁，民眾「不服從」的情況也屢屢可見，警察執勤風險升高，因此，警界基層確實不乏要求制定「襲警罪」的聲音。

但對於重大襲警事件，例如不服取締就把警察撞成重傷，甚或導致警察死亡，現行條文即有「因而致公務員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑」等規定，只要司法沒有輕縱，罰則不可謂輕。可見，重點並非目前沒有規定，而是司法機關對於挑戰公權力的襲警行為，能否給予適當的量刑。

另一方面，陳抗事件既然愈益頻繁，集會遊行的群眾與第一線員警「交鋒」機會也會增加，適用法律更該謹慎。以香港為例，近幾年的街頭抗爭事件，警察除了被指涉嫌打人後反指民眾襲警，也遭批評「選擇性檢控」示威人士，因為同樣是「襲警」，警方就可選擇依刑責較重的「侵害人身條例」，而不依較輕的「警隊條例」規定，香港示威人士認為警方以此打擊社運人士，還發起廢除「侵害人身條例」相關規定的運動。

警察應媒體要求，將傷痕展現在鏡頭前，並再呼籲陳抗民眾應理性表達訴求。 記者許正宏...
警察應媒體要求，將傷痕展現在鏡頭前，並再呼籲陳抗民眾應理性表達訴求。 記者許正宏／攝影
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陳抗出現脫序現象，必須依法究辦，司法也該作為警察後盾，否則，民眾無視公權力，動輒集會滋事，社會也將付出更大成本。但如果問題出在執法，而非法律不夠用，此時突然要制定「襲警罪」，會不會太具針對性？或是用來嚇阻人民陳抗？

尤其，民進黨政府從街頭運動起家，又口口聲聲「集會遊行是合法的基本權利」，卻又祭出重罰伺候上街者，難道不怕人權倒退？

警察陳抗集會遊行軍人年改方案
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