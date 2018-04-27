民進黨團：軍改草案審查 一步一步照程序走

反軍改抗議導致部分拒馬散落中山南路。昨天上午警方協調後，民眾協助搬拒馬，順利讓快車道恢復通車。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

立法院外交及國防委員會昨天原訂針對軍人年金改革案進行詢答，但因國民黨立委發動杯葛，最後會議主席王定宇宣布散會。

民進黨團總召柯建銘說，軍人年改後續的審查就一步一步走，照程序來，也呼籲國民黨團提出軍改版本。柯建銘也提醒立法院長蘇嘉全，最近陳抗多，必須多注意院區周圍動態，「現在日子不會好過。」

立法院外交及國防委員會昨天審查攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，但國民黨立委以要求精算報告為由杯葛，會議停擺一點五小時後，會議主席、民進黨立委王定宇宣布散會，無法完成預定的詢答進度。

反軍人年改團體包圍立院，因應大型陳抗集會活動，警方昨天出動舉旗手，出現新型警告旗幟。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

軍改草案將如何進行審查？柯建銘昨晚表示，一步一步走，按照程序來，只要是針對內容來談就可以。他也呼籲國民黨，應該加入改革的行列，軍人年改案要不要改，國民黨要講清楚，要有版本。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，下周外交及國防委員會，尊重召委呂玉玲的排案權，應還是會聚焦在軍人年改，希望有更多的討論跟溝通，避免社會繼續對立，也希望失序的情形不要再出現。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，黨團的立場是支持軍公教年改七月一日如期同步施行；不過，時程支持但「程序也要完備」，希望軍人年改案充分溝通，未來不要逕付二讀，否則衝突恐怕會更大。

對於國民黨立委質疑年改草案未經精算就先提出，國防部長嚴德發說，早在年改會第六次會議，就完成所有軍公教年改案精算報告，草案是依據該報告完成財務分析，完全合乎程序。

至於立法院內架設的鐵拒馬，立法院秘書長林志嘉表示，這是緊急作法，只要大門修好，一定會趕快將拒馬排除。