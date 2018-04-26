反年改陳抗脫序 政院研議「襲警罪」加重刑罰

反年改團體「八百壯士」前天衝撞立法院，造成多名員警負傷，行政院長賴清德指示研議「襲警罪」加重刑罰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 反軍人年改團體「八百壯士」前天衝撞立法院，造成多名員警負傷。行政院長賴清德昨天在行政院會指示研議針對攻擊員警的「襲警罪」，並交法務部研究。

法界質疑，目前如有攻擊員警，刑法有妨害公務罪可辦，若增訂「襲警罪」，明顯針對個案而來，法律應本於一體性適用，若針對特殊情形立法，「恐怕行政兼立法」。

賴清德表示，陳抗本來是民主國家合法的權利，但前天的脫序超過法律的範圍，針對這種暴力行為，政府絕對不會寬貸，「我們將要求警察同仁及司法單位應該嚴格執法，而且要依法嚴辦」。

賴清德昨天出席行政院文化獎頒獎典禮前指出，行政院會中政務委員羅秉成特別提到，攻擊警察等於攻擊公權力，與妨害公務在程度上有些不同，可研究攻擊警察與妨害公務作一區隔，這部分已交由法務部研究，主要是維護警察同仁在執行公權力時受到保護。

構成要件及刑度 參考國外案例

法務部在接獲行政院的指示後，已著手參考各國立法案例，研議修法的可能。目前據知德國刑法「反抗國家權力罪章」中有公開煽動犯罪罪、反抗執行官員罪等，日本則與我國相似，對於一般執法時衝突警察遭毆情節較輕者，同樣依妨害公務罪論處，但若造成警察重傷或死亡，可依故意致人重傷害或故意殺人等罪論處。

大陸也有學界提出是否增訂襲警罪相關規定，至於襲警罪要立法與否？犯罪構成要件、刑度怎麼規範？將由檢察司研議辦理。

法界：針對個案 恐球員兼裁判

法界質疑，師承英美法系的香港訂有襲警罪，但曾對上街抗議與警方起衝突的社會運動人士處以襲警罪，引起非議，有人建議廢除。且香港襲警罪的法定刑度與台灣妨害公務罪相去不遠，台灣是否也要跟香港一樣，值得思考。

法界人士說，行政院這次拋出「襲警罪」的構想，明顯是為這次反年改陳抗的衝突而來，現行刑法本來就有妨害公務罪的規範，對於以暴力脅迫警察執行公務者，本有法條約束，如果行政院針對反年改陳抗案「特製」襲警罪，恐有球員兼裁判的嫌疑。

北部一名資深法官指出，立法應有一般性、通常性，全國一體適用，除非現行法再也找不出能保護警察人身安全的法律，才需要另訂專法，若想針對個案立法，「乾脆立一個『反』反年改法好了」。