民進黨團大會27日討論軍改案 陳菊與會

2018-04-26 22:49 中央社 台北26日電



總統府秘書長陳菊。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影 分享 facebook 民主進步黨立法院黨團大會明天將討論軍人年改案，總統府秘書長陳菊也將與會。黨團幹事長何欣純今天說，有立委對政院版所得替代率有意見，會先進行黨內整合。

立法院外交及國防委員會今天排定初審軍人年金改革案，但中國國民黨籍立法委員以要求精算報告為由杯葛，會議停擺1.5小時後，會議主席王定宇宣布散會，無法完成預定的詢答進度。

行政院院會12日通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，行政院政務委員林萬億在院會後記者會表示，行政院通過的版本是採服役滿20年起支俸率55%，年增率2%，和國防部去年公告的有微調，軍官上限是不超過90%，士官不超過95%。

民進黨團明天上午將舉行黨團大會，討論軍人年改等案。黨團總召柯建銘今天回應媒體詢問表示，陳菊將與會禮貌性拜訪。

何欣純晚間向中央社記者表示，部分立委對將官的所得替代率「很有意見」，明天黨團大會中會先「盡量」進行黨內整合，就算陳菊在場，「有意見的就是要表達」，但因為時間緊迫，還是要多溝通。

何欣純說，據她了解，民進黨立委段宜康、李俊俋、蔡易餘等人對行政院版本較有意見，柯建銘與府院高層都有先找立委私下溝通，「政院版會不會微調，現在不敢說」，會以支持政院版為主。

蔡易餘向中央社記者說，政院版的所得替代率對退休將官「太過優渥」，軍改應該是以照顧基層軍士官為主，將官同樣能維持基本生活，但所得替代率到90%，「有沒有工作幾乎沒什麼兩樣」，政院必須對外說明清楚。

李俊俋表示，將官的所得替代率到90%，「相較於公教太高了」，退休還領比現役多，他會在黨團大會中表達立場，不過最後還是會尊重黨團決議。