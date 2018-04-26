反年改在外頭喊、他在裡頭上33小時班...網：醫生辛苦了

2018-04-26 20:47 聯合新聞網 綜合報導



八百壯士這幾日於立院附近進行抗議活動，參與群眾於中山南路、濟南路口處時與警方爆發激烈肢體衝突，造成多名員警受傷。圖/施景中提供 分享 facebook 八百壯士這幾日於立院附近進行抗議活動，參與群眾於中山南路、濟南路口處時與警方爆發激烈肢體衝突，造成多名員警受傷，此外，該活動也影響了鄰近的台大兒童附屬醫院。台大醫院醫師施景中昨（26）日即表示，不希望有小孩因陳抗人士延誤就醫，造成終生的遺憾。之後他再度發文寫道，他昨天在醫院處理病人到凌晨3點才休息，5點反年改就吹起床號叫他起床了，7點多開始放軍歌。「兒童醫院的病人不知道該怎麼辦？」最後一路忙到今天下午，又感嘆警察們至今繼續苦守立法院。「怕一鬆懈，反年改的人又回來了」。

施醫師說，他昨日因接生的病人有狀況，情況危急，忙到了凌晨3點，他不敢回家，選擇在辦公室休息，結果「5點反年改就吹起床號叫我起床了」。6點多繼續按瓦斯汽笛，我也沒辦法睡了。7點多開始放軍歌。他質問「兒童醫院的病人不知道該怎麼辦？而過去一兩百公尺，就是腫瘤病房，旁邊就是大馬路，離陳抗群眾更近，而且病人更需要充足的休息」。

施醫師一路忙到下午5點多，連續上班33小時（中間短暫回家1小時）後，才終於可以真的回家休息，最後他感慨寫道「可憐的警察先生們，頂著大太陽，繼續苦守立法院。怕一鬆懈，反年改的人又回來了」。並附上一張昨晚從教室往外拍的照片，強調「昨天早上幫學生上課，背景都有軍歌和抗議的口號」。

許多網友看了施醫師的貼文後，皆心疼回「醫生辛苦了」、「您們辛苦了！感謝偉大的醫護團隊為急需幫助的病患辛勞付出。感謝您們」，有網友甚至認為「應該要立法醫院學區周圍不得抗議吵鬧」。