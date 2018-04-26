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軍改草案審查 柯建銘：一步一步走照程序來

2018-04-26 22:22中央社 台北26日電

召委王定宇宣布散會，退伍軍人代表憤而舉起標語牌大聲抗議。 聯合報系資料照片／記者...
召委王定宇宣布散會，退伍軍人代表憤而舉起標語牌大聲抗議。 聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
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由於召委王定宇宣布散會，國民黨立委與退伍軍人代表，在現場痛批政府毫無誠意。 聯合...
由於召委王定宇宣布散會，國民黨立委與退伍軍人代表，在現場痛批政府毫無誠意。 聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
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立法院今天審查軍人年改相關草案，但因國民黨團杯葛，無法完成預定的進度。民進黨團總召柯建銘說，後續的審查就一步一步走，照程序來，也呼籲國民黨團提出軍改版本。

立法院外交及國防委員會今天審查攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，但國民黨立委以要求精算報告為由杯葛，會議停擺1.5小時後，會議主席、民進黨立委王定宇宣布散會，無法完成預定的詢答進度。

軍改草案將如何進行審查？柯建銘晚間接受媒體聯訪時表示，一步一步走，按照程序來，只要是針對內容來談就可以。他也呼籲國民黨，應該加入改革的行列，軍人年改案要不要改，國民黨要講清楚，要有版本。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀則告訴中央社記者，依舊希望民進黨可以持續溝通，更應該在進入實質審查前提出精算報告。下星期外交及國防委員會，尊重召委呂玉玲的排案權，應還是會聚焦在軍人年改，希望有更多的討論跟溝通，避免社會繼續對立，也希望失序的情形不要再出現。

時代力量立法院黨團總召徐永明接受中央社記者訪問時表示，黨團的立場是支持軍公教年改7月1日如期同步施行。不過，他強調，「時程支持」，但是「程序也要完備」，希望軍人年改案充分溝通，未來不要逕付二讀，否則衝突恐怕會更大。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，對於接下來的審查，呼籲朝野能先冷靜的溝通，取得共識後再繼續審查。

國民黨立法院軍人
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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