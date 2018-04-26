藍輪班搶送案權 綠：要玩表決戰民進黨奉陪

2018-04-26 20:25 中央社 台北26日電



國民黨團今天開始在立法院議場前輪班，欲搶明天院會的優先送案權，試圖給予執政黨壓力；民進黨團幹事長何欣純今天表示，國民黨團要玩表決戰，民進黨奉陪。

立法院外交及國防委員會今天開始審查攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，對此，中國國民黨立法院黨團主張應加強溝通、召開更多場次公聽會，甚至要求立法院長蘇嘉全應召集朝野協商，討論修法程序。

但民主進步黨立法院黨團不願接受國民黨團的主張，直指這是在拖延修法時程。因此國民黨團繼24日在院會中對證券交易稅條例第二條之二條文、關稅法部分條文、海關緝私條例部分條文、公職人員選舉罷免法部分條文的決議提出復議後，今天更是一早在議場前輪班排隊，搶明天院會的優先送案權，試圖給執政黨壓力。

對於為何要搶優先送案權，國民黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，是為了避免民進黨用包裹表決的方式，一次性的讓各部會的預算解凍案付委；她也說，對於各部會預算解凍案的付委，國民黨團已經跟各部會溝通，有緊急需求、共識度高的解凍案會同意付委審查。

何欣純向中央社記者表示，若國民黨團要表決大戰，「我們就奉陪」，若玩到無法處理復議案，所有的後果以及社會的責難，國民黨團要負責。由於明天院會表定將行使檢察總長人事同意權案，何欣純說，若明天無法行使同意權，5月1日的院會還有時間可處理。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，國民黨若是為了軍改，昨天的抗爭事件，顯然社會觀感是不佳的，回到委員會討論可能比較好，若繼續這樣癱瘓下去，民進黨可能將軍改草案逕付二讀，這對社會的衝突可能會更大。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，國民黨團這麼做就是要以戰逼和，呼籲朝野能先協商，找出問題點與共識。