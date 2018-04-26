吳斯懷：不知媒體遭攻擊 立委通知才曉犯大錯

2018-04-26 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



「八百壯士捍衛權益」為首的退伍軍人年改抗議團體，昨天下午在立院門前衝撞大門，過程中抗議群眾與警方都有多人受傷，但現場也出現攻擊記者、甚至搶走攝影機的情況，引發輿論撻伐。「八百壯士」副總指揮吳斯懷，因而於昨晚10時舉行記者會公開道歉。

今天他對記者還原現場狀況，坦言成員拿媒體記者出氣的行為十分不智，反而易使訴求失焦。他並表示直到晚間6點多衝突暫告結束，才曉得有群眾毆打記者之事，後來發現情況嚴重，因此決定出面道歉。

昨天上午媒體曾流出消息，指陳抗群眾將於傍晚對立院發動衝撞，結果卻於下午三點「提前」開始。吳斯懷表示，「的確不是原本預定的時間」。當時自己在指揮車上，並沒注意到現場有攻擊媒體記者的情況，這段期間也沒去注意Line、臉書等網路訊息。衝撞共約三小時，結束後他回到帳篷，此時國民黨立委紛紛前來關切，告知現場有記者被毆打情況。一開始還認為可能是只是過程中衝撞誤傷，但隨著消息逐漸明顯，顯示確實有人對記者動粗，自己認識的記者，在社群網站上也一片抨擊。於是八百壯士指揮組同意立委們的建議，必須第一時間道歉「止血」，並請國民黨團代發記者會消息。

他表示，近兩、三個月來，八百壯士與國民黨團的溝通相當良好，彼此提供不少建議。未來如果再有重大新聞訊息必須宣布，也會考慮比照這次記者會，請已有良好新聞聯絡管道的黨團幫忙。

至於外傳攻擊記者的，是「忠愛守護聯盟」團體。吳斯懷表示，自己先前並未聽過「忠愛守護聯盟」，也不屬於這次與八百壯士聯名進行抗議的125個退伍軍人團體。但近來的確出現許多標榜泛藍背景的組織，對方若要來參加八百壯士的陳抗，他們通常會請對方在一旁、保持一定區隔。但抗議現場人員複雜，到底每一個人是誰，發動者也不可能清楚。例如今天清晨有人對記者潑尿，被警察逮捕後發現根本不是退伍軍人，而是在附近遊蕩的醉漢。未來要避免類似行為，只能組織糾察隊，第一時間遏止脫序行為。