反年改爆衝突 警方建議9人聲押

2018-04-26 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



八百壯士昨天發動遊行，行經立法院大門時，遊行群眾推擠拒馬，突破警方防線，少數民眾翻牆進入立院，在被逮捕過程中，還以腳攻擊警方。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook 軍人年改今天將在立法院進行詢答，昨進行公聽會時，反年改團體「八百壯士」與警方爆發嚴重衝突，並毆打記者，造成84名警員受傷，14名記者受傷及財損，警方共管束63名抗議民眾，9人因妨害公務移送台北地檢署，並建議將9人都聲押，創下罕見紀錄。

警政署長陳家欽要求現場警方力保立院不被民眾攻入，下達闖入者一律逮捕命令。

今天凌晨抗議群眾比起白天少了很多，警政署統計約有400人，但警方仍不敢大意，仍有百名警力在立院大門及周邊，持盾牌嚴陣以待，防止抗議人士進入，退伍軍人說擇日再戰。