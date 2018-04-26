影／八百壯士違法脫序行為 警公布蒐證紀錄畫面

2018-04-26 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市警察局今天下午針對「八百壯士」反年改陳抗的違法脫序行為舉行記者會，並公布警方蒐證的陳抗民眾脫序行為全影像紀錄。

警方指出，八百壯士等反年改團體25日在立法院外集會引發多起衝突，違法脫序行為造成執勤員警68人及媒體記者14人在推擠中受傷送醫。台北市警察局昨日當場逮捕、管束涉嫌攻擊員警、記者及攀爬進入立法院區現行犯57名，連夜調帶過濾比對與偵訊，其中9名涉刑法妨害公務及傷害等罪嫌，將由檢察官複訊。

警方指出，涉嫌刑案9人分別為魏姓、余姓、王姓、林姓、符姓、王姓、謝姓、曾姓、宋姓等男子，初詢後移請檢察官偵辦，並針對犯行有嚴重刻意攻擊員警及記者的犯嫌，向檢方提出羈押申請；其餘48名因立法院暫不提告訴，由中正一警分局以違反社會秩序維護法第85條函移台北地方法院簡易庭裁罰。

針對昨日集會遊行嚴重暴力違法脫序行為，市警局蒐證後強調依法嚴辦，並移請檢察官複訊偵辦，以貫徹公權力執行，絕不寬貸。