「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

2018-04-26 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



吳蕙茜今天中午被請回後，回到昨天被捕的立院門口。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 昨天退伍軍人團體為了抗議年金改革，在立院門口發動抗爭，與警方產生激勵肢體衝突，雙方都有人掛彩，多名記者也被波及挨揍。警方一共逮捕了57名抗議者，到中午尚有9人在接受檢方複訊，其他都被請回。被捕抗議者中有3位女性，其中44歲的吳蕙茜，是唯一的退伍軍人。她當時並未闖入院區，但因為攀上圍牆旁觀，也被警方抓進院內制伏。

吳蕙茜是政戰學校畢業，兩年前中校退伍，先生與父親都是退伍軍人。昨天下午她一人來到抗議現場，大約4點多，群眾將立院外牆的鐵柵欄拉開一個缺口，她為了想瞭解狀況，攀上立院的鐵柵欄外牆，心想如果大家真的衝進立院，自己再跟著進去。當時對面警察也表示，只要不跳下牆踏進立法院區，就不會逮捕。沒想到後來維安特勤隊的警員衝出來，抓住她的雙腳雙手，把人拉進院區按倒在地上，並用束帶綁著手臂。

吳蕙茜說，自己和其他被捕的抗議者，坐在立院的院子內，雖然行動被控制，不過不禁止使用手機，可向親友報平安。被捕的抗議者中，另外還有2位女性，其中1人是退休老師，另1位軍眷在逮捕過程中受傷，又患有氣喘，後來就被帶離，沒再看到。

她表示，警方處理被捕抗議者的方式，曾傳出幾種不同說法，包括將他們載離現場直接釋放等。結果一直到晚上，一行人才搭上警方的偵防車，載到延壽街的市警局保安大隊作筆錄。自己一晚上沒睡，今天上午11時，警方宣布請回。同時被捕的抗議者中，有6個人要移送檢方複訊，可能是有比較明確與警方衝突的證據。至於外傳被檢方偵訊的一共9人，另外3人如何被捕？自己就不清楚。

吳蕙茜中午在先生與父親的陪同下，回到立院前現場，受到抗議群眾的歡迎，爸爸也說，「我現在更相信她是我的女兒」。她表示，自己全家都是軍人，當然對攸關權益的年改相當關心，從頭到尾自己沒參與衝撞或攻擊警察，對於被部分媒體形容為「暴民」不能接受，「我看起來像暴民嗎？」但她也表示，除了逮捕當下曾有激烈肢體碰觸，導致自己眼鏡斷裂、手臂淤青之外，大部分警方的態度都很溫和，他們被扣留大半天期間，食物、飲水也都不缺。至於現在最想做的，是趕快回家去休息。