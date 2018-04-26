【即時短評】笨蛋，問題不在「襲警罪」！

2018-04-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



一位抗議人士站上立法院柵欄，把上前勸阻的警察用腳踹下去。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook

昨天八百壯士等反年改團體，在立法院抗爭時與警察、記者爆發衝突，行政院長賴清德在院會中指示，相關單位應研擬是否對襲警罪有單獨立法的必要；看似有道理，其實不然，我國採罪刑法定主義，襲警本來就有妨害公務等條文制裁，政府因為昨天的衝突，就冒出如此構想，足見其未經深思熟慮，甚至有利用民氣收買警察之疑。

關於對警察執行公務施以強暴脅迫及傷害等刑責，在此就不多論述，各個行業都有風險，只是高低之別；軍警憲調消等，都是高風險行業，他們也知道自己執勤時可能面臨的風險，因此國家給他們的禮遇，就是多了特殊加給，例如危險加給等。

昨天立法院外的抗爭大亂鬥，是警察能預知的風險之一，也不是第一次發生，政府未去探究發生衝突的根源，反而僅在「襲警罪」這種枝微末節小事做文章，根本畫錯重點；改革本來就會得罪人，既然如此，事前多與反改革團體溝通，針對年金改革金額協商出一個合理區間，至少可以降低抗爭的力度，警察也不至於要受到如此對待。

但在昨天立法院外交及國防委員會的軍人年改公聽會，執政黨鐵了心，半天就散會，這對蔡英文總統自誇「最會溝通的政府」，無疑是打了一巴掌，如此的溝通法等於激怒反年改團體，昨天下午會爆發大衝突，到底是誰的責任？已經很清楚了。

現在警察被打爆，政院就說要推動「襲警罪」，那之前鬧得沸沸揚揚的急診室暴力，是不是要立個「襲醫護罪」？昨天記者也被打，那「襲記罪」立不立？消防員出救護被醉漢扁，也可來個「襲消罪」？

推動政策及改革，不以民心向背為前提，只憑黨意與個人意志就要強渡關山，出事了就推警察出去當替死鬼，難道政府真的以為立個「襲警罪」，就能讓警察更安全？就能收買警察的心？這也未免也太小看波麗士大人了。