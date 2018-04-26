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「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

反年改攻擊警察、記者 柯文哲：頭殼壞去

2018-04-26 15:13聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台北市長柯文哲、國發會副主委曾旭正、台北市副市長林欽榮、台北市都市發展局長林洲民今天出席台北市TOD整體發展戰略系列論壇，柯文哲受訪時，針對反年改八百壯士攻擊警察、記者表示，人民有陳情請願的自由，但攻擊警察、記者是「頭殼壞去」。

至於是否仍堅持要拆拒馬？柯文哲說，他個人態度是反對用警察當人力盾牌，損耗警力太大，拒馬該擺就擺。但面對媒體數度追問立法院前拒馬還拆不拆？柯沒有回應。

台北市長柯文哲（左二）、國發會副主委曾旭正（左三）、台北市副市長林欽榮（右一）、...
台北市長柯文哲（左二）、國發會副主委曾旭正（左三）、台北市副市長林欽榮（右一）、台北市都市發展局長林洲民（左一）等今天出席台北市TOD整體發展戰略系列論壇。記者胡經周／攝影
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針對反年改八百壯士攻擊警察、記者，柯文哲表示，人民有陳情請願的自由，但攻擊警察、...
針對反年改八百壯士攻擊警察、記者，柯文哲表示，人民有陳情請願的自由，但攻擊警察、記者是「頭殼壞去」。記者胡經周／攝影
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警察柯文哲拒馬
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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