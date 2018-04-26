反年改攻擊警察、記者 柯文哲：頭殼壞去

2018-04-26 15:13 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



台北市長柯文哲、國發會副主委曾旭正、台北市副市長林欽榮、台北市都市發展局長林洲民今天出席台北市TOD整體發展戰略系列論壇，柯文哲受訪時，針對反年改八百壯士攻擊警察、記者表示，人民有陳情請願的自由，但攻擊警察、記者是「頭殼壞去」。