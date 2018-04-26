抗議軍改 八百壯士：後續會再發起活動

2018-04-26 15:16 中央社 台北26日電



八百壯士宣布解散，已在拆舞台。 聯合報系資料照片／記者蕭雅娟攝影 分享 facebook 軍改抗議團體「八百壯士」副總指揮官吳斯懷今天下午表示，今天遊行活動暫時停止，後續狀況看民進黨的作為再採取相應的行動，他說，後續等法案的進度，會再發起活動。

為反軍改制度，「八百壯士」從昨天下午開始於立法院集結，試圖衝撞立法院，與警方爆發多波衝突，根據警政署統計，共84名員警及12名記者受傷，4名記者相機等裝備受損。

立法院周邊今天上午持續有群眾陳抗活動，院內和院外附近街道路口都有重重警力維護秩序。「八百壯士」自估，上午約有2500人在立法院外圍遊行表達訴求。

參加陳抗活動的民眾環繞立法院四周街道遊行，高喊口號和播放軍歌，抗議軍人年改不公，籲請民進黨政府正視軍公教權益。「八百壯士」執行長羅睿達今天下午宣布，這次遊行活動結束，將待民進黨與年改會的回應，再決定下一步動作。

遊行活動宣布結束後，群眾逐漸散去，但仍有部分民眾繼續徘徊。現場負責維持秩序的警力則仍暫時留駐原地，警方說，將視狀況決定是否調整維安部署。

吳斯懷接受媒體聯訪表示，遊行活動「暫時停止」，大家先回去休息，帳棚還會留著，指揮部也會留著，「看民進黨的做為，我們才會有後續相對應的行動。」

他強調，「八百壯士」指揮部正常輪值，「後續等法案的進度，我們會再發起活動。」

被問到遊行活動今天下午之後暫時停止的原因？吳斯懷說，因為今天已經達到預期的目標和效果，「讓民進黨知道不可以這樣子蠻幹，我們會採取相應的作為。」

此外，對於陳抗活動昨天爆發多波衝突，造成員警和記者受傷，吳斯懷表示，不希望有激烈的衝突，但是也希望警方不要執法過當。昨天脫序的行為，他已經召開記者會公開道歉，也約束群眾爾後的活動，不可以再脫序。