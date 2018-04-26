政院研議「襲警罪」 賴清德：攻擊警察等於攻擊公權力

2018-04-26 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德出席第37屆行政院文化獎頒獎典禮。記者林河名／攝影 分享 facebook 反軍人年金改革團體「八百壯士」昨天衝撞立法院，毆打多名員警與記者。行政院長賴清德今天在行政院會指示研議針對攻擊員警的「襲警罪」。賴清德下午表示，「攻擊警察等於攻擊公權力」，與妨害公務罪在程度上會有一些不同，有關「襲警罪」這部分，已交給法務部去研究。

賴清德下午出席第37屆行政院文化獎頒獎典禮前受訪。他表示，代表行政院肯定警察同仁的執法，也要對在陳抗中遭攻擊的警察及媒體朋友表達慰問，大家都辛苦了。

賴清德表示，陳抗本來是民主國家合法的權利，但昨天的脫序超過了法律的範圍，針對這種暴力行為，政府絕對不會寬貸，「我們也將要求警察同仁及司法單位應該嚴格執法，而且要依法嚴辦，絕不寬貸」，「維護社會治安的決心，政府不會打折」。

他提到，今天行政院會中，政務委員羅秉成特別提到，也許可研究攻擊警察與妨害公務作一區隔，因為攻擊警察等於攻擊公權力，與妨害公務在程度上會有一些不同，這部分已交給法務部去研究，這樣的想法主要是維護警察同仁在執行公權力時受到保護。

今天行政院會後，行政院發言人徐國勇轉述，賴揆表示，為了維護社會秩序與保障國人安全，請警政署、法務部對違法施暴者務必強力執法，依法嚴加究辦，並研議針對攻擊員警的「襲警罪」。