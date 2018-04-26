陳菊親致電民進黨立委 盼支持政院版軍人年改

2018-04-26 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



C立法院外交及國防委員會26日排定初審軍人年金改革案，國民黨立委以要求精算報告為由杯葛，會議停擺1.5小時後，會議主席王定宇宣布散會，無法完成預定的詢答進度。 中央社 分享 facebook 立法院外交及國防委員會本周審查軍人年改方案爆發院外衝突，為使執政團隊步調一致，總統府秘書長陳菊昨天開始致電黨籍立委，盼大家一起支持行政院版本。民進黨立委邱志偉轉述，陳菊昨天在電話中表示，此案已經很久討論，目前行政院版也是「最大公約數」，希望黨團共同支持，未來一起努力讓此法案通過委員會審查，並於七月一日與公、教年金新制同步上路。

邱志偉表示，他回應陳菊，他也參與軍人年改方案凝聚共識的整個過程，他認為外交及國防委員會的立委對此版本應該都能夠接受，但黨團還要做定調，希望明天黨團會議之後，大家能有高度共識；他也強調，由陳菊親自針對此法案溝通，代表蔡英文總統非常重視。

攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例」部分條文修正草案審查已進入「深水區」，昨天由外交及國防委員會舉行公聽會，今天進行詢答，但因國民黨立委杯葛而散會。

至於民進黨團內部目前存在矛盾，主要因為行政院版本對俸率採計上限與日前民進黨立委入府和副總統陳建仁協商的數字不同，引發部分黨籍立委不滿，尤其軍官部分不超過百分之九十被質疑「太高」。有立委認為，日前入府溝通後敲定的俸率採計上限是百分之八十五，如今草案出來卻有落差，不能接受，如果照行政院版本通過，恐會引發「改小吏，不改大官」疑慮。

陳菊為爭取黨團內部支持，明天也將首度出席每周五例行的黨團會議。陳菊上任後誓言謙卑聆聽各界意見，全力輔佐總統，據悉，陳菊一直希望找時間與黨籍立委交換意見，黨團也認為此舉有助於黨內團結。