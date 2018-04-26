臉書貼文還原 記者採訪反年改遭推打、胡椒噴霧伺候

反年改團體昨天與今天上午陸續發動攻擊，多名記者被反年改人士打傷。今天就有媒體把昨日被推擠的過程放上臉書，指證歷歷的清楚寫著採訪當下發生的意外，貼文一出立即引發許多新聞同業齊聲反彈，該名記者也在臉書呼籲，若有拍到他被攻擊的畫面跪求提供。 媒體記者在個人臉書貼文，還原當時被反年改人士推擠、毆打、搶奪器材的現場。圖／取自鍾孟軒臉書 分享 facebook

媒體記者臉書全文：

反年改團體原本預計15時遊行，但並沒有開始出發，反而集結所有參與抗議的人往中山南路移動，並高唱軍歌〈夜襲〉，15時10分許，一行人開始衝向鐵幕拒馬，拆掉警方架的棚子，與警方發生推擠，而限制集會範圍的鐵幕，反倒成了闖進立法院的工具。

反年改團體在拒馬旁架設鐵幕充當鐵梯，藉此越過拒馬，大批媒體見狀趕緊拿起攝影機捕捉畫面，此刻反年改人士開始要求記者不要拍攝，漸漸地把所有記者推開。

突然有一位先生要求看我的記者證，我拿給他看之後，他佯裝離去，突然一個回馬槍，把我掛在脖子上的記者證拿走，我也迅速搶了回來，我不理會，繼續記錄現場。

突然三五個人要來搶相機，把我的頭往地板上按，踉蹌一跌，又試圖將我的相機拉去，但外掛式的閃光燈較脆弱，先是硬拆下來踩壞，接著又搶走我的相機，我用全身保護貴重的相機（當下只想著這台很貴，公司也不會賠我），但還是有人拚命拉著相機掛繩。

這時候又有一個人，拿著胡椒噴霧噴向我的臉，整個眼睛和口腔都是濃濃的胡椒，嗆辣的我睜不開眼，記者證右臂搶走，好在有同業幫我撿起來，兩個人把我往後拖行，前方圍上好幾個人，死命地往我身上踹打。

到了分隔島才停止，此刻我的眼睛張不開，沒有注意到手指被劃傷。身旁一兩位假好心的反年改女性要我趕緊離開，免得我再次被攻擊。

損失：眼鏡、閃光燈、四顆高容量鋰電池、相機扯壞一角、手指頭被深深地劃了一下。

疑慮：公司是否可以請工傷？相機配件、眼鏡因公損壞或遺失是否協助維修？

原本打算要回到立法院的醫務室處理傷口，但周邊所有能進出的入口都被封住。