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陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

這次沒說「王八蛋」 柯文哲評反年改脫序行為：頭殼壞去

2018-04-26 14:26聯合報 記者張世杰╱即時報導

反年改團體「八百壯士」昨天立法院外抗議，卻造成警察、記者受傷，脫序型為引發外界熱議；台北市長柯文哲今天表示，陳情抗議是人民權利，但不包括打人，特別是怎會去打警察、記者，去騷擾兒童醫院？並直言「頭殼壞去」，強調北市府將嚴正執法。

台北市長柯文哲今天出席「台北市TOD整體發展戰略系列論壇」。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天出席「台北市TOD整體發展戰略系列論壇」。圖／北市府提供
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柯文哲今天出席「台北市TOD整體發展戰略系列論壇」，對於反年改團體脫序行為，柯文哲表示，情抗議是人民權利，但這權利不包括打人，特別是怎會去打警察跟記者？特別去騷擾兒童醫院，「頭殼壞去」，所以該怎辦就怎辦，市政府警察局已經把54人移送法辦，並重新聲明，北市府將嚴正執法，脫序違法就抓起來。

去年台北市舉辦世大運，開幕典禮也遭到反年改團體鬧場，柯文哲當時飆罵「王八蛋」，受到許多網友追捧；媒體詢問，對於這次反年改團體行為有無「王八蛋」？柯文哲聽聞後一直笑，僅說就「頭殼壞去」。

另外，民進黨呼籲取消反年改團體的路權，柯文哲則說，陳情抗議還是人民權利，但也是要求守法，所以北市府今天內部會討論看看，下一步怎處理；媒體追問，所以有可能取消路權？柯文哲表示，常常也不要一下子說怎樣，今天看看再怎處理。

媒體詢問，反年改團體路權到今晚10點，到時北市府是否會清場？柯文哲說，他的態度是依法行政，該怎做就怎做。

柯文哲表示，警察被打、受傷、甚至被送到醫院，還是要表達關切，這是長官應盡義務，所以派副市長鄧家基慰問警察，另外針對昨天事件，有缺哪些裝備要緊急調度，就馬上處理，內部要即時反應的趕快處理一遍。

【中央社／台北26日電】針對反軍改團體抗議變調，台北市長柯文哲今天表示譴責，指戰爭時期都不攻擊醫院，反軍改團體的人是「頭腦壞掉（台語）」，只要行為脫序，他絕對嚴正執法。

反軍改團體八百壯士昨天衝撞立法院，毆打警察、記者，甚至干擾台大兒童醫院醫護與病患、包圍立委，失序行為引起非議。

柯文哲下午出席台北市大眾運輸導向都市發展TOD戰略論壇時受訪表示，陳情、抗議是人民權利，但這權利沒有包括打人，特別是毆打警察、記者，還騷擾兒童醫院，「頭腦壞掉！不知道在想什麼！（台語）」強調他會嚴正執法，只要抗議行為失序就逮捕。

台北市議會民進黨團昨天發表聲明，要求取消八百壯士遊行路權，對此，柯文哲說，會再討論看下一步如何處理，但他絕對依法行事、依法行政，「該怎麼做就怎麼做。」

由於柯文哲先前曾說，與立法院協調立院與行政院外的拒馬擺放程度。他今天對媒體說，「拒馬該擺就擺，事實上，我們態度就是該用就用」。他表示，他本來就是一開始主張使用拒馬的人，他不喜歡讓警察當人肉盾牌，耗損太大警力。

他也說，台北市警察局已將57人移送法辦。

柯文哲警察路權軍人年改方案
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