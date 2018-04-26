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陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

八百壯士暫時解散撤離立院 陳抗路權申請到月底

2018-04-26 14:17聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

八百壯士宣布解散，已在拆舞台。記者蕭雅娟／攝影
八百壯士宣布解散，已在拆舞台。記者蕭雅娟／攝影
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歷經昨日激烈的衝撞立法院，八百壯士等反年改團體今日氣勢大減，中山南路上的氣氛相對和平，今下午1時許，指揮官、副指揮官吳其樑、吳斯懷等人宣布今日活動解散，群眾撤離立院，將擇日再戰。

八百壯士指出，陳抗活動已經為期兩天，今下午遭到警方保護管束的48名夥伴，已經請回，返回到立院現場，由於現場群眾有來自高雄等地，且豔陽高照，決議暫行解散，擇日再戰。

警方表示，昨日有6人破壞拒馬阻材進入立法院涉嫌妨害公務，另3人涉嫌打大安分局警察也遭依妨害公務送辦，其餘48人遭保大請回。

中正一分局表示，八百壯士明天27日已申請中山南路、青島東路以及凱達格蘭大道的路權，後天至月底也均在立法院周遭申請路權，陳抗活動上還會繼續上演。

【中央社／台北26日電】反軍改團體「八百壯士」衝撞立院，與警方爆發衝突，並發生毆打員警、記者情事。八百壯士執行長羅睿達今天下午宣布，這次遊行活動結束，將待民進黨與年改會的回應，再決定下一步動作。

立法院外交及國防委員會昨天舉辦「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍人年改）公聽會，今天則審查軍人年改法案，但因為國民黨立委杯葛，委員會在上午即已散會。

為反軍改制度，八百壯士從昨天下午開始於立法院集結，試圖衝撞立院，與警方爆發多波衝突，根據警政署統計，共84名員警及12名記者受傷，4名記者相機等裝備受損。

對於立法院周邊昨天發生反年金改革群眾暴力攻擊媒體記者等脫序情事，軍改抗議團體八百壯士執行長羅睿達上午在立法院外陳抗活動接受媒體聯訪，代表八百壯士表達歉意。

羅睿達下午宣布，這場遊行活動結束，原因因為今天立院委員會審查軍人年改法案的詢答並未順利進行，陳抗的目的已經達到，此外，將等待年改會與民進黨的回應後，再決定下一步行動。

妨害公務陳抗軍人年改方案
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