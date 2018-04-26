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陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

令退役特戰攻立院正門而非側翼 吳崑玉：豬隊長啊！

2018-04-26 14:12聯合報 記者洪哲政╱即時報導

反軍人年改團體「八百壯士」昨日在立法院外發動大規模抗爭，退役特戰人員組成的「四分衛」強攻立法院大門，卻功虧一簣遭阻，無法打開缺口讓民眾進入。親民黨發言人吳崑玉在臉書貼文解析，「拿特戰去攻正面而不是攻側翼」是失敗主因。

反軍人年改團體「八百壯士」昨日在立法院外發動大規模抗爭，退役特戰人員組成的「四分...
反軍人年改團體「八百壯士」昨日在立法院外發動大規模抗爭，退役特戰人員組成的「四分衛」強攻立法院大門，卻功虧一簣遭阻，無法打開缺口讓民眾進入。親民黨發言人吳崑玉在臉書貼文解析，「拿特戰去攻正面而不是攻側翼」是失敗主因。圖／讀者提供
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針對反年改群眾毆打媒體記者，吳崑玉也以他過去實地見聞指出，綠營群眾運動也打過記者，但他們有自己的「綠色影像小組」，打跑記者，或把記者逼到鐵絲網和警察那邊去，自己人便完全掌握了影像來源，過濾掉見不得人的畫面，才有跟黨政軍媒體對抗相罵的本錢。但反年改的領導者，根本沒有編組與管制群眾的能力，連糾察隊都沒看見。

吳崑玉今天以「問題不是豬隊友，而是豬隊長」為題發文，深入解析「八百壯士」昨天抗爭時的指揮管制和所造成的效應，受到網友熱烈討論。

吳崑玉說，1988年520農民運動事件，那時他是研究生，接了專案研究群眾運動，於是就混到現場群眾中去。那跟許多媒體站在鐵絲網和警察後方，是完全不同的視角。中視女記者在他旁邊被暴民推倒，伸手亂摸；沒多久，一聲「廖北亞」，同批人開始圍毆一個身穿淺藍襯衫+深藍褲子+中華航空小側背包的男子，後來才知道此人是憲調組還是什麼情治單位的，背包裡放著相機，三不五時拿出來照一下，還都穿同樣服裝以資識別，然後就被貓到頭破血流抬走了。

民進黨或這次挺反年改的領導人，常說打人的不是他們的人，是情治單位派來故意鬧的暴民，全都是放屁，沒卵葩的脫罪之辭。情治單位頂多派人蒐證，根本沒能力去製造衝突。剛才那批打人的人，叼著煙、嚼著檳榔，前後走來走去，就是菜市場裡小混混的德性，一路傳遞著共同的訊息和謠言，一句話有兩三個人重複的講，群眾就三人成虎了。在打人之前，群眾拆了立法院圍牆和花台，把比拳頭大一倍的磚頭朝警察扔過去，被砸了半個多鐘頭後，警察火了，把地上的磚頭撿起來，一、二、三，一聲口令，磚塊石頭就跟雨點砲擊一樣，從拒馬那邊整片飛向群眾，所有人掉頭往後跑。好不容易脫離火力範圍，打人那群人就從前面往後走，一邊走一邊放謠言:「幹X娘，前面有孕婦被砸死了。」群眾有的憤怒，有的好奇，開始往前擠，放話的人卻撤到後面去，用台語找人聊天，看是不是「抓扒仔」?!一發現就呼叫旁邊同伙，圍起來猛幹。

吳崑玉説，藍營許多人都是從電視或報紙上瞭解群眾運動，連現場都沒去過，當然對群眾運動的操作面完全大外行。綠營在操作群眾運動時，是有分層次的，指揮車與媒體前的是指揮層操作，那是要做悲情、講訴求、做形象的。底下卻有另一層散布在指揮車側後方的鄉土層，就是打人和放謠言的那群人。這些人才是現場動員的主力，社會心理學上稱為「促動者」，也就是插在群眾中的暗樁，讓群眾覺得某些行為是自發的，不是被指揮官指使的，從而產生「從眾行為」，一起丟石頭砸立法院，一起向前推擠，你不跟他們一起做，就會被眼睛「七」，等下就可能被叫成「廖北亞」。

吳崑玉指出，綠營群眾運動也打過記者，但他們有自己的「綠色影像小組」，打跑記者，或把記者逼到鐵絲網和警察那邊去，自己人便完全掌握了影像來源，過濾掉見不得人的畫面，才有跟黨政軍媒體對抗相罵的本錢。

吳崑玉認為，相對於綠營的組織力，李來希、吳斯懷這些反年改的領導者，根本沒有編組與管制群眾的能力，連糾察隊都沒看見。一心只想打砸鬧事，叫別人去死。四分衛的編組也是一團混亂，拿特戰去攻正面而不是攻側翼，還事先把計劃洩漏出去給媒體大報特報。現場擠成一團時，指揮官在車上大喊:「前面五十歲以上的退到後面來，讓四分衛進去...」，但前面已經擠到手腳都伸不開了，特戰人員跟坎尼會戰時的羅馬精兵一樣無法使力？拉下來的鐵柵，丟進去的棺材板，其實是最好的跨拒馬跳板，步兵攻擊中沒教過怎麼過鐵絲網嗎？指揮官還在車上喊:「舞台左邊有警方滲入，大家快去堵住、守住陣地...」，結果就是一群人衝進台大幼兒醫院去堵警察...。

吳崑玉指出，豬隊友當然有，花蓮那群人，在2004年連宋抗爭後期就表現過了。他們先用滅火器噴拒馬，冷卻脆化後就把鐵勾搭上鐵絲，往後一拉，整片鐵絲就掉下來，拒馬就攤了。這群人非常會打，也很愛打，卻老是會打過頭，把街頭當成了生存遊戲場，擺明是來鬧事的。

吳崑玉強調，群眾運動的目的，主要是爭取社會同情，而不是武力威脅。尼加拉瓜那種抗爭，是群眾有槍也有游擊作戰經驗，可能變成內戰，25人死亡後才逼政府放棄的。台灣沒有這種條件，也沒有內戰的可能，群眾運動必須爭取到社會認同，擴大影響力，才能逼政府讓步。結果，指揮者沒有告知群眾行為的邊界，也沒有編組糾察隊來制止不當行為，結果就是一場爆打爛仗，不分青紅皂白把媒體都得罪光了。想學民進黨和太陽花小屁孩又學不到位，把軍公教最後一點尊嚴都給打沒了，把社會最後一丁點同情也給消耗了。只讓大眾看見一群無腦的指揮者，和亂七八糟的行動。

吳崑玉嘆道：在群眾運動中，豬隊友隨時都有，但一個豬隊長，永遠勝過千千萬萬個豬隊友。

他揶揄說「對不起養豬協會，我侮辱了豬。」

軍人年改方案
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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