親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改衝突不斷
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
政治
軍事
綜合

陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

年改抗爭打警察毆記者 呂秋遠：其他人爛命一條？

2018-04-26 13:13聯合報 記者楊德宜╱即時報導

反年改團體昨天在立院前抗議衝突，造成許多員警、記者與民眾受傷掛彩，大安分局員警應...
反年改團體昨天在立院前抗議衝突，造成許多員警、記者與民眾受傷掛彩，大安分局員警應媒體要求捲起袖子、褲管，將傷痕累累的雙手、雙腳展現在鏡頭前，並再度呼籲陳抗民眾應理性表達訴求。記者許正宏／攝影
分享
八百壯士等反年改團體，因不滿立法院審查軍人年改法案，打算衝進立院，爆發多次流血衝突，律師呂秋遠在臉書表示，在《宋史》裡，岳飛曾說，「文官不愛錢，武官不怕死，天下太平矣。」但是這群反年改的阿姨阿北，讓他對岳飛的名言有了新的體悟。

呂秋遠表示，雖然說比較各行各業的辛苦意義不大，但是比較平均退休年齡與領到的錢還是有意義的：公立教師平均54歲退休，每月可領退休金6萬8052元；公務人員平均56歲退休，月領5萬6383元；軍人平均45.6歲退休，月領4萬9379元。然而勞工平均卻要61歲才退休，月領退休金僅為1萬6179元。

「這年頭，每個人都辛苦，沒有誰比較好過」。呂秋遠說，每個行業的退休金也都在苦撐。因為人數變少、領取的人變多，軍人的年金制度不調整，2020年就會破產，一旦破產，誰都領不到。打著信賴保護旗幟的，這些人有沒有想過「皮之不存，毛將焉附」？

呂秋遠說，退休將領到中國交心、與人民解放軍稱兄道弟，在台灣指揮不明究理的弟兄抗爭、毆打記者與警察，「既怕死，又愛錢」，相較於認真工作的公務員、勞工、農民，「到底是你們身嬌肉貴，還是其他人爛命一條？」

呂秋遠軍人年改方案
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

八百壯士暫時解散撤離立院 陳抗路權申請到月底

2018-04-26 14:17

令退役特戰攻立院正門而非側翼 吳崑玉：豬隊長啊！

2018-04-26 14:12

這次沒說「王八蛋」 柯文哲評反年改脫序行為：頭殼壞去

2018-04-26 14:26

臉書貼文還原 記者採訪反年改遭推打、胡椒噴霧伺候

2018-04-26 14:36

陳菊親致電民進黨立委 盼支持政院版軍人年改

2018-04-26 14:49

政院研議「襲警罪」 賴清德：攻擊警察等於攻擊公權力

2018-04-26 15:02

八百壯士鬧醫院 衛福部：毀設備威脅生命最高判3年徒刑

2018-04-26 14:54

反年改包圍兒童醫院 柯文哲：戰爭不攻擊醫院

2018-04-26 14:38

觀察站／老兵好茫！ 進退失據的反年改何解？

2018-04-26 14:31

府院：年改不會停 依法究辦施暴者

2018-04-26 14:20

冷眼集／街頭運動起家的執政黨 最沒資格譴責暴力

2018-04-26 14:15

軍公教警消勞 接力反年改

2018-04-26 13:56

重返戰場？女：老學長傷警這麼重應該是神力超人吧！

2018-04-26 13:08

軍改案衝突 八百壯士三度道歉：錯誤中學習

2018-04-26 12:59

陳抗脫序稱情緒難控 還要「記者自己小心」

2018-04-26 12:58

陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

2018-04-26 12:54

警察只有被打的份 謝文苑：千悲！千悲！再千悲！

2018-04-26 12:47

反年改衝突 受傷員警傷痕累累

2018-04-26 12:43

政院：太陽花未攻擊記者 與反軍改差很大

2018-04-26 12:36

不要讓暴力事件再發生 八百壯士編25名糾察員控管

2018-04-26 12:28

反年改抗爭掛彩 大安分局長秀傷口強調嚴正執法

2018-04-26 12:06

反軍人年改師出無名？ 王定宇：6位一級上將都沒意見

2018-04-26 11:57

反年改團體激烈抗爭 蘇貞昌：用暴力一定會被社會唾棄

2018-04-26 11:52

影／立院初審軍人年改草案 藍綠吵成一團

2018-04-26 11:50

反年改陳抗走調 賴清德：譴責脫序 堅定改革

2018-04-26 11:50

軍改抗議持續進行 繁重勤務警察也累了

2018-04-26 11:43

反年改潑灑記者礦泉水 男子妨害公務送辦

2018-04-26 11:29

安撫反軍改團體情緒 邱國正：不會遺忘照顧軍人

2018-04-26 11:20

綠委挺軍改：馬英九當年也說今天不改明天後悔

2018-04-26 11:15

軍改抗議流血衝突不斷 藍委：你們之間不是敵人

2018-04-26 11:14

杯葛軍改案答詢 國民黨團：沒有精算報告草案怎來的？

2018-04-26 11:11

軍公教警消勞 規劃連續9天接力立法院外卡年改法案

2018-04-26 11:05

反軍改惡意攻擊記者 傳媒工會籲捍衛採訪安全

2018-04-26 11:03

國民黨團杯葛議事奏效 立院軍改案答詢會匆促散會

2018-04-26 11:00

軍改案立院爆衝突 北市警局：57人送辦

2018-04-26 10:54

【重磅快評】依法究辦？不忘掌權者曾如何嘲弄這4個字

2018-04-26 10:52

藍批軍改案未作精算 國防部：第六次年改會議就完成了

2018-04-26 10:42

林佳龍關切反年改抗議 呼籲權利爭取回歸理性

2018-04-26 10:37

抗議軍改團體 繞行立法院呼口號

2018-04-26 10:34
看更多

熱門文章

美軍B52飛近廣東 以飛彈攻擊航線回應中共武嚇

2018-04-25 15:26

強忍眼淚挺住… 反年改爆軍警衝突 年輕員警情緒崩潰

2018-04-26 10:15

退伍軍人闖立院符合「公民不服從」？陳為廷這樣說

2018-04-25 17:56

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

反年改衝立院 教授評：操作錯誤、自取其辱

2018-04-25 19:38

反年改老說「軍警一家」 警怒轟：打自家人比誰都凶！

2018-04-26 00:19

「晚上了，趕快回家！」 政院：侵入立院一定逮捕

2018-04-25 20:10

不斷更新／抗議群眾攻擊記者 警方移送63名抗議者

2018-04-25 17:25

退軍首波闖立院遭上束帶壓制 前特戰指揮官怒吼

2018-04-25 20:36

【即時短評】反年改不只反年改 突顯一個世代的茫然

2018-04-26 07:14

蔡總統：施暴的人不能代表愛國忠民的國軍

2018-04-25 21:04

堅持回歸田園！蔡英文曾給6職位 游錫堃全婉拒

2018-04-25 15:53

反年改衝突波及台大兒童醫院 醫師控群眾「佔座椅、拍照比YA」

2018-04-25 22:31

累了！「八百壯士」睡滿台大兒醫沙發

2018-04-26 03:00

獨／吳茂昆說專利是2.0版 東華校長：請公司到校說明

2018-04-26 12:41

反年改陳抗變調 退役少將不改其志：退伍軍人非軟腳蝦

2018-04-26 01:55

3500人對上1200名警察 反年改與警晚間各找增援

2018-04-25 20:33

【即時短評】提油救火！吳茂昆自身難保 拔管陷兩難

2018-04-25 23:42

軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

2018-04-25 17:49

【即時短評】別輕忽退警軍的強力反年改行動

2018-04-25 20:02

「八百壯士」突襲立院 已有人爬過拒馬進入立院

2018-04-25 15:36

八百壯士衝撞立法院 30名警察掛彩受傷

2018-04-25 18:26

75歲退役軍人揚言今晚若驅離「我死給你民進黨看」

2018-04-25 22:29

藍營攻賴清德台獨說 林濁水：簡直搬石頭砸自己腳

2018-04-25 17:08

觀察站／管中閔拔與不拔 爭議教長怎解套

2018-04-26 00:02

「蔣中正像是威權象徵」 促轉會將拿國幣開刀？

2018-04-25 23:49

呼叫唐鳳！ 黃士修：公共政策平台好像被我玩壞了

2018-04-26 00:36

反軍改陳抗釀衝突 吳斯懷持斷指控蔡政府暴力

2018-04-25 22:44

陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

2018-04-26 12:54

反年改爆流血衝突 八百壯士發言人道歉

2018-04-25 23:57

反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54

影／記者遭潑尿攻擊 吳斯懷：不是我們 有人嫁禍

2018-04-26 07:22

八百壯士強拆鐵拒馬衝撞立法院 現場一團亂

2018-04-25 16:33

影／台大兒童醫院成戰場 名醫怒：擾民怎獲支持？

2018-04-26 08:37

反年改團體衝撞立院 段宜康用四字回應

2018-04-25 18:19

東華教授赴監院 籲小英「立即撤換吳茂昆」

2018-04-26 10:41

【重磅快評】請高瞻遠矚的潘孟安來當交通部長

2018-04-25 16:17

王丹：八百壯士打警察 太陽花學生被警察打

2018-04-25 21:43

年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00

影／赴美開公司爭議吳茂昆改口：一開始沒負責人

2018-04-25 16:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top