年改抗爭打警察毆記者 呂秋遠：其他人爛命一條？

2018-04-26 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



反年改團體昨天在立院前抗議衝突，造成許多員警、記者與民眾受傷掛彩，大安分局員警應媒體要求捲起袖子、褲管，將傷痕累累的雙手、雙腳展現在鏡頭前，並再度呼籲陳抗民眾應理性表達訴求。記者許正宏／攝影 分享 facebook 八百壯士等反年改團體，因不滿立法院審查軍人年改法案，打算衝進立院，爆發多次流血衝突，律師呂秋遠在臉書表示，在《宋史》裡，岳飛曾說，「文官不愛錢，武官不怕死，天下太平矣。」但是這群反年改的阿姨阿北，讓他對岳飛的名言有了新的體悟。

呂秋遠表示，雖然說比較各行各業的辛苦意義不大，但是比較平均退休年齡與領到的錢還是有意義的：公立教師平均54歲退休，每月可領退休金6萬8052元；公務人員平均56歲退休，月領5萬6383元；軍人平均45.6歲退休，月領4萬9379元。然而勞工平均卻要61歲才退休，月領退休金僅為1萬6179元。

「這年頭，每個人都辛苦，沒有誰比較好過」。呂秋遠說，每個行業的退休金也都在苦撐。因為人數變少、領取的人變多，軍人的年金制度不調整，2020年就會破產，一旦破產，誰都領不到。打著信賴保護旗幟的，這些人有沒有想過「皮之不存，毛將焉附」？

呂秋遠說，退休將領到中國交心、與人民解放軍稱兄道弟，在台灣指揮不明究理的弟兄抗爭、毆打記者與警察，「既怕死，又愛錢」，相較於認真工作的公務員、勞工、農民，「到底是你們身嬌肉貴，還是其他人爛命一條？」