軍公教警消勞 接力反年改

反軍改團體上午繞行立法院周邊道路，他們高喊蔡英文下台，要求不溯及既往等口號，表達不滿訴求，過程中警方數度舉牌警告，最後回到立法院正門前，繼續占據中山南路抗議。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

八百壯士反年改團體連續兩天在立法院外抗爭，路權將在今天下午5時結束，按規畫群眾將就地解散。但據了解，軍公教警消勞團體私下協調，已搶下4月23日至5月1日連續9天在立法院外的路權，「八百壯士」今日退場後，明天由公教團體接力抗議。

八百壯士昨天採取激烈抗爭，一度突破立法院正門，衝突中有媒體記者和警察被打傷，總統府和內政部譴責抗議流血事件。八百壯士發言人吳斯懷今天表示，他不方便回應什麼，只能說有些東西是偏頗、片面的訊息，「我們不應該這樣對待，流血是雙方面，不是單方面的，我們也有100多個袍澤受傷。」未來是否繼續抗爭，看狀況而定。

昨天有63名抗爭群眾遭警方上束帶，移送保大連夜偵訊，國民黨立委黃昭順、李彥秀徹夜陪同，關切抗議群眾權益，直至凌晨才離開。目前被留置的民眾仍未被釋放，八百壯士的兩位律師顧問，上午已前往關注。

蔡政府加速推動軍人年改的同時，八百壯士發動連署釋憲行動反制，在事前溝通串聯與昨天行動的刺激下，親民黨已鬆口連署，加上國民黨全體立委及無黨籍立委高金素梅，已達立法院提釋憲的門檻，如無意外，釋憲提案可期。

據了解，軍公教警勞將接力上陣長期抗爭，明後兩天由公教團體接手，周日、下周一則是「軍公教」三合一抗爭，5月1日勞動節當日則由勞團上陣，相關團體在網路社群眾已互傳動員的「提示」圖片。

立法院國防委員會今天原本排定初審年改草案，但國民黨團強勢杯葛，要求「先溝通、再審查」下，議事停頓協商。國民黨團書記長李彥秀質疑，軍人年改財務報告昨天下午才出爐，政院修法版本卻早已送出，評估是怎麼來的？

國防部長嚴德發表示，年改會第六次會議時，就完成所有軍公教年改案精算報告，年改案是依據該精算報告完成財務分析，完全都合乎程序在做。他強調，與退輔會、退役軍人團體，以及府院、立委與現役官兵都做了一些溝通，「他們也都可以接受」。

至於這次年改案是否對嚴德發造成影響？嚴德發坦言，他也會少2至5萬月退俸。退輔會主委邱國正表示，國防部與退輔會會照顧軍人，不會把他們遺忘，還是希望年改工作能很平和地告一段落。