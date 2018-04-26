警察只有被打的份 謝文苑：千悲！千悲！再千悲！

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反年改團體八百壯士昨天下午發動攻勢拆拒馬和鐵馬護欄，並和警方發生推擠衝突。本報資料照片 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 昨天反年改團體立院抗爭，造成多名警察受傷，中央警官大學前教官謝文苑在臉書貼文表示，每次抗爭活動，都是警察被打，警察只有「接球」權，從來沒有「發球」權，悲啊！千悲！千悲！再千悲！

謝文苑貼文如下：

你可知道警察一樣在繳稅？

太陽花時………….他被打

勞團陳抗………….也被打

八百壯士……...…..還是打

只有"接球"權，從來沒有"發球"權

因公殉職說"意外"，鼻孔講話真奇怪

長官督勤拼命殺

立委諸公在吹喇叭

悲啊! 千悲! 千悲! 再千悲!

衰小! 衰小! 真衰小!