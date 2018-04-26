政院：太陽花未攻擊記者 與反軍改差很大

2018-04-26 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



近日立院周邊因反年改團體陳抗衝突不斷。行政院發言人徐國勇表示，反年改團體不僅攻擊警察還攻擊記者，這個嚴重程度是出乎預期。軍改方案是提高俸率，比警消都還優渥，原本認為反彈力道可以趨緩，沒想到流血事件還是發生。為保障執勤員警，相關單位應研擬是否對襲警罪有單獨立法的必要，對襲警人士加重刑責。 行政院發言人徐國勇(中)。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook

徐國勇說，軍改俸率改為55＋2%，最高可到90%至95％，現役軍人很多看到方案都說要繼續努力，依照此修法士官長退休後可領到在職時的薪資95%，這是相當優渥的。至於外界說是否有其他勢力介入，行政院不多做相關揣測，對暴力行為嚴厲譴責。

徐國勇表示，反年改團體還直接攻擊警察，這有別於一般妨礙公務，對襲警這些行為，相關單位研擬是否有單獨立法的必要，制定襲警罪或是加重襲警、妨礙公務的刑責，來確保警察在執勤時的人身安全。

昨日衝撞立院的過程中，許多反年改人士是全副武裝，戴上帽子、口罩、眼鏡或是臉上塗迷彩。徐國勇說，就法律觀點來看，參與集會遊行是不得戴面具、不得裝扮讓人認不出來。另外，有媒體問，若反年改團體下一波行動朝行政院而來，會有什麼因應手段？徐國勇表示，集會遊行是人民權益，抗議的民眾來還是以禮相待，但不得有脫序行為出現，若有一定依法執行。

至於反年改團體的行為外界拿318太陽花學運做類比。徐國勇說，太陽花學運當時那些青年和學生並沒有對媒體記者或警察動粗，也不會搶媒體器材，這是很大的差別，至於是不是用公民不服從要件來判別，要由法官來認定，以太陽花而言是沒有私意的，對於反年改團體這裡面有很多構成要件，相關處理應由法官和檢察官來認定。