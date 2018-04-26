反軍人年改師出無名？ 王定宇：6位一級上將都沒意見

2018-04-26 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



立院國防委員會今天安排軍人年改案詢答，但因國民黨團強力杯葛，會議仍匆匆宣告散會，未完成答詢程序。會議召委、民進黨立委王定宇表示，這次軍改案被扣到5萬元有6個一級上將，經1個月詢問都沒有意見，呼籲國民黨不要站在反改革一方。 軍人年改持續進行，經過昨天的衝突，上午氣氛顯得平和許多。記者高彬原/攝影 分享 facebook

據了解，目前一級上將中，有包含前行政院長郝柏村與前行政院長唐飛等人。媒體詢問這6人是否包含郝，王定宇說，這個問法是內行的。

王定宇表示，前總統馬英九2013年開始就知道軍人年金制度不改不行，民進黨政府細算後2020軍人退撫基金就可能破產；軍人年改不是藍綠黨派問題，現在不改不行，若等到破產，到時已退、在役軍人怎麼辦。

王定宇說，蔡政府軍人年改案，對1997年元旦以後服役的現役軍人退休金提高；已退的則以上校以上為主要刪減對象，這樣就可以讓退撫基金財務再維持30年。

王定宇也提到，1997年以前的舊制，國民黨政府沒有提撥預算補足基金，今天民進黨政府要分十年提撥1000億基金補足；結果沒有提撥預算的人陪反軍改團體抗爭，提撥的民進黨政府卻被攻擊，這是什麼道理？

王定宇說，蔡政府軍人年改版本可以讓軍人永續領退休金，版本比國民黨時關中版還好，反軍改團體陳抗師出無名，引起社會憤怒，請他們想想反公教年改團體「世大運鬧場下場」，昨天引爆衝突的成員是豬隊友，也讓軍公教蒙羞，檢察官應該依法嚴辦。

王定宇說，國軍的責任是保家衛民，國家訓練的戰技應該是用在對付敵人、保護人民、保家衛國，不是要它們用在包圍兒童醫院，嚇病童與護理師；不應該毆打沒有特定立場的媒體，也不應該攻擊執法的警察。