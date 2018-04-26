反年改陳抗走調 賴清德：譴責脫序 堅定改革

2018-04-26 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



近日立院周邊因反年改團體陳抗衝突不斷。行政院發言人徐國勇表示，行政院長賴清德今日在院會中譴責陳抗脫序，並堅定改革持續。並強調，台灣新聞自由指數排名今年較去年進步，卻看到媒體記者和員警被陳抗民眾攻擊，與社會同聲嚴厲譴責。 行政院進行院會後記者會，由行政院發言人徐國勇(中)轉述院長賴清德對反年改陳抗的想法。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook

賴清德指出，無國界記者組織公布「2018年世界新聞自由指數排名」，台灣名列第42，不僅較去年進步3名、比前年進步9 名，更維持亞洲最佳的殊榮，這相當程度反映了台灣民主體制的進步。但就在台灣甫獲得此一殊榮之際，卻發生陳抗者恣意攻擊記者、毆打員警、湧入兒童醫院影響病患權益的事件，對於如此脫序行為，社會皆同聲嚴厲譴責。

賴清徳表示，陳抗是民主國家人民的基本權利，也是表達訴求、爭取社會認同的過程與手段，但昨日陳抗者以肢體暴力傷害採訪現場的媒體記者，是對言論自由最大的威脅，少數曾經是政府執行公權力的化身、保家衛國的前鋒，如今卻公然挑戰公權力，這不僅難以獲得社會認同，亦是對台灣民主法治的傷害。

賴清德說，為了維護社會秩序與保障國人安全，請警政署、法務部對違法施暴者務必強力執法，依法嚴加究辦，並研議針對攻擊員警的「襲警罪」。也對因執勤與從事採訪工作而受傷的員警及媒體朋友們表達慰問之意，同時也要對全體維護治安的警察同仁與司法人員表示感謝。

賴清德重申，對於行政院所提出之軍人年改方案，政府已嚴謹考量國軍服役特性，從優照顧國軍權益，一定能讓退役弟兄都得到合理的生活保障，也能夠永續照顧所有現役與下一世代的軍職人員。政府對於改革的決心不會改變，但也會持續盡最大的誠意與社會進行溝通，也希望國人共同支持。

徐國勇表示，昨日反年改團體在抗議現場表達政府完全沒和他們溝通有關年金改革的內容，這部分要表達嚴厲反駁。徐國勇說，退輔會和國防部在這段時間，都有不斷與退伍軍人溝通，且溝通非常多次，全台北、中、南、東個地區都有相當多的座談會，對於反年改團體所說沒溝通完全是謊言。