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陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

影／北韓中國邊防鬆散 鴨綠江畔有人淘金

影／立院初審軍人年改草案 藍綠吵成一團

2018-04-26 11:50聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

立法院外交國防今初審攸關軍人年改草案的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，雖然僅進行詢答，一早7國民黨立委就占領備詢台，高喊「沒有精算報告，不要審查」的口號，最後在吵鬧中主席民進黨立委王定宇宣布散會，但國民黨團也隨後開記者會表示，政府要審查不但沒有提出精算報告，而且把抗議的退伍軍人抹黑成貪婪，應該先道歉，也應該跟太陽花用一套的標準，不要只對付非我族類；不過，民進黨立委王定宇也反駁，陳抗師出無名引起社會憤怒，根本是豬隊友。

國民黨團召開記者會，批評蔡政府審查軍改案不但沒有提出精算報告，而且抹黑抗議的退伍...
國民黨團召開記者會，批評蔡政府審查軍改案不但沒有提出精算報告，而且抹黑抗議的退伍軍人。攝影／記者王彥鈞
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藍指軍改公聽會過場 綠：若要過水就會速審

【中央社／台北26日電】立法院外交及國防委員會今天初審軍人年改案。國民黨團說，昨天公聽會只是過場；民進黨團說，用最寬容態度呈現反對聲音，若要過水就會排逐條審查、表決送出委員會。

反軍改團體八百壯士昨天衝撞立法院爆發嚴重衝突。台北市警局統計至昨晚10時，聲援活動的57名民眾違法，其中3人涉及妨礙公務，54人因翻牆入立院涉及違反社維法，將嚴辦。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，黨團書記長李彥秀表示，昨天外交及國防委員會針對軍改草案的公聽會，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正都沒到場，且發言代表都沒有第二輪發言，整個公聽會都只是過場。

李彥秀也說，在昨天的陳抗過程中，發生了突發狀況，可以理解退役軍人心中被羞辱的憤怒，但仍希望陳抗能和平、理性進行。

外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲說，公教年改時有會計師背書的精算報告，面對軍改，到昨天只拿到國防部自己做的財務評估報告，她不會否定國防部的專業，但憂心是否會遭到打壓，讓這專業的報告是作假的，希望一定要有第三方公證的精算報告。

民進黨立法院黨團上午也舉行記者會，黨團幹事長何欣純說，第一線員警、媒體受到暴力相向，受傷送醫，民進黨團嚴厲譴責暴力，要求依法嚴辦，也要譴責國民黨竟跟暴力站在一起、反改革，這是國人不能忍受的。

何欣純說，昨天外交及國防委員會舉行公聽會，是尊重各黨團、國防部安排，也盡量讓軍人代表、挺軍人的學者專家發言，民進黨立委還放棄登記發言，「很周延完整」，下週輪值召委是呂玉玲，要繼續排公聽會也絕對支持；在民進黨團要求下，行政院昨天下午已經把精算報告送到立法院、各委員辦公室。

外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，昨天的公聽會他推薦的名單中也有兩位是八百壯士，民進黨推薦的都是軍方背景的人，盼用最寬容態度讓反對聲音在公聽會上呈現；如果要過水、搶過關，今天就會排逐條審查、表決送出委員會，「這才叫要強勢過關」，今天就是要讓立委好好問官員。

民進黨立委羅致政說，可以接受和平的示威抗議，但昨天暴力行為已經跨越紅線，挑戰社會能容忍的底線，攻擊記者、包圍兒童醫院，已經完全沒有正當性，對年改內容一知半解，還煽動群眾情緒，警方一定要硬起來。

退伍軍人民進黨王定宇軍人年改方案
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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