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軍改抗議流血衝突不斷 藍委：你們之間不是敵人

2018-04-26 11:14聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院國防及外交委員會今天預計進行軍改法案詢答，但一早遭國民黨立委杯葛，最後民進黨召委王定宇決定結束會議。國民黨團舉行記者會表示，昨天公聽會國防部長嚴德發未出席，又只有一輪的發言時間，根本就只是過場；而昨天下午才送來軍改財務報告今天就要進行詢答，時間倉促資料又不足，要求國防部提出精算報告後再開會。

國民黨團舉行「公聽會草草過水 精算報告拿不出來 蔡政府假軍改真鬥爭」記者會。圖／...
國民黨團舉行「公聽會草草過水 精算報告拿不出來 蔡政府假軍改真鬥爭」記者會。圖／翻攝自國民黨團臉書
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國民黨團立委李彥秀指出，行政院軍改版本十幾天前敲定，這段期間國民黨立委不斷詢問但國防部及府會都沒有任何訊息，可是行政院年改會卻願意花十幾次的便當會時間去跟民進黨立委做溝通，那對於現役軍人跟退役軍人，行政院難道不應該提出更多的誠意跟時間跟他們溝通嗎？

呂玉玲也說，年改小組當時答應要跟退伍軍人代表溝通、協調，但到今天版本送出、公聽會也開了都沒有溝通，國民黨團呼籲充分供溝通，對於法案爭議部分尋求更大的共識。

國民黨團首席副書記長曾銘宗要求國防部必須在第三方監督下做出精算報告後，再來繼續後續的審查，否則國防部財務黑箱作業，誰會相信他在30年內需要用多少錢？

對於昨天陳抗衝突不斷，李彥秀也呼籲，陳抗是人民的權利，但國民黨團認為整個過程應該要盡量保持和平跟理性，他們可以理解退役軍人被羞辱被罵貪得無厭的憤怒，但仍希望和平理性地來進行抗議。

國民黨立委江啟臣則呼籲加強溝通，不要再發生流血衝突。他表示，理性討論才有共識，軍公教勞對國家都有很大的貢獻，希望對於討論他們退休俸上面也都能夠用同理心思考彼此。江也說，沒有精算報告等充分資料做基礎，這樣的討論容易流於情緒，給對方扣帽子。

國民黨立委賴士葆表示，希望不管是警方還是抗議人士，兩造都應該降溫。也呼籲警方滯留在保大的60幾位抗議民眾，可以盡快被釋放，「怎麼對待太陽花，就怎麼對待昨天的衝突事件。」

國民黨立委費鴻泰表示，由第三方監督精算報告可以保持公正、客觀的獨立性。他也呼籲，警察是人民的保母，這些退伍軍人是以前保家衛國的前線，你們彼此之間不是敵人，不要被某些政治人物給操弄殺紅眼。希望警政署署長陳家欽不要把這裡變成肅殺氣氛的地方，大家趕快把事情告一段落，我們要往前走不要彼此再衝突。

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