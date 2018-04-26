杯葛軍改案答詢 國民黨團：沒有精算報告草案怎來的？

2018-04-26 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今審查「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，圖為一早國民黨委員占據主席台杯葛議事。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 蔡政府力推軍人年金改革，修法草案今天也在立院國防委員會進行詢答。但在國民黨團強勢杯葛要求「先溝通、再審查」下，議事停頓協商。國民黨團書記長李彥秀質疑，軍人年改財務報告昨天下午才出爐，政院修法版本卻早送出，其中評估是怎麼來的？

李彥秀說，如果行政院可以花十幾次便當會時間，跟同為執政黨的民進黨立委來回溝通，那對被年改的對象，國防部與退輔會難道不需要花點時間坐下來與他們溝通？有急著今天就要詢答嗎？軍改案應該「以時間換取空間」。

李彥秀坦言，昨天反年改抗議有個別脫序暴力行為，當然不被社會所允許，也不是大家所樂見，國民黨團當然希望陳抗能合理理性表達。但李也說，在這次事件中，關鍵還是民進黨政府也必須拿出更多的智慧，如何降低社會衝突，主導權選擇在民進黨。

李彥秀質疑，副總統陳建仁曾允諾推動軍人年改前會充分溝通，但承諾做到了沒有？昨天首場軍改公聽會，國防部長與退輔會主委都沒來，主持召委、民進黨立委王定宇也只開放一輪發言，原來「民進黨所有溝通就是過場」，當然讓退伍軍人不滿。

黨團副書記長曾銘宗則說，國防部到目前為止只提供立院一份沒有公信力的財務評估資料，未提供經精算師認證的財務精算報告，這樣要怎麼詢答。曾銘宗與黨籍立委陳宜民都質疑說，去年審公教年改時有精算報告，今年審軍改沒有，「認真一點好不好？」