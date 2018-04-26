軍公教警消勞 規劃連續9天接力立法院外卡年改法案

反軍改團體上午繞行立法院周邊道路，他們高喊蔡英文下台，要求不溯及既往等口號，表達不滿訴求。記者許正宏／攝影 分享 facebook 經一晚夜宿後，「八百壯士」反年改團體今天上午仍駐守在立法院外，申請路權時間將在今日下午5時結束，按規劃群眾將就地解散。但據了解，軍公教警消勞團體先前已私下協調，搶下4月23日至5月1日連續9天在立法院外的路權申請，「八百壯士」今日退場後，明日規劃由公教團體接力抗議。

「八百壯士」昨日採取激烈抗爭，一度突破立法院正門，與警方爆發嚴重衝突，有63名群眾遭到警方上束帶移送到保大連夜進行偵訊製作筆錄，國民黨立委包括黃昭順、李彥秀徹夜陪同，關切抗議群眾權益，直至凌晨才離開。目前被留置的民眾，仍未被釋放，八百壯士所屬兩位律師顧問，上午已前往關注。

對於「八百壯士」兩天陳抗行動，內部評估認為是昨天「尖刀大隊」據點遭到警方搜索，所有花錢購置的頂級裝備遭沒收，臨時增補次級品，才導致受傷折損近百人，在彈盡援絕下，監督聯盟今天如取回捐款餘額順利，將全力撥補挹注，持續協助軍改陳抗。 反軍改團體上午繞行立法院周邊道路，他們高喊蔡英文下台，要求不溯及既往等口號，表達不滿訴求。記者許正宏／攝影 分享 facebook

而「八百壯士」評估，在事前溝通串聯與昨天行動效應下，親民黨已鬆口連署，加上全體國民黨委員及高金素梅委員，已達立法院提釋憲的門檻，如無意外，釋憲提案可期。