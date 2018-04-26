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國民黨團杯葛議事奏效 立院軍改案答詢會匆促散會

2018-04-26 11:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

立法院外交及國防委員會今審查「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，一早國民黨委員...
立法院外交及國防委員會今審查「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，一早國民黨委員占據主席台杯葛議事。記者鄭超文/攝影
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審議軍人年金改革修法草案，立法院國防委員會今天安排詢答程序。因反軍改團體強烈反對，國民黨民進黨兩黨團一早即甲動在委員會對峙。最後在國民黨團強力要求「沒有精算、沒有軍改」下，現場已經無法答詢，最後仍宣告散會，未進行答詢。

為杯葛今天軍人年改法案在委員會詢答，國民黨團發動甲級動員要霸占主席台，癱瘓今天議事，但卻遭也發動甲級動員的民進黨團搶先一步。國民黨團立委轉占質詢台與備詢台，並擺出要強力杯葛陣式。

在今天會議主席王定宇進場後，國民黨團也隨即群聚主席台前，高喊「先溝通、再詢答」，但因沒有麥克風，無法壓過王定宇，仍被順利宣告開會；之後確認昨天公聽會議事錄程序時，國民黨團也因喊口號失神，錯過表達異議機會。

過程中，民進黨立委陳明文還反唇相譏，主張應「先詢答、再溝通」。民進黨立委郭正亮則高喊，「詢答就是溝通」反制。

為擴大抗議聲量，國民黨立委許淑華索性搶下主席台麥克風，讓王定宇只好拿著移動式麥克風繼續主持；但守在一旁的國民黨立委呂玉玲又企圖搶下王定宇手中麥克風，雙方有輕微推擠後，開會9分鐘就先宣告休息，兩黨黨團幹部也拉出協商。

但經15分鐘協商過後，國民黨團與民進黨團未達成共識，國防部與退輔會則開始穿梭協商，但仍無法獲得繼續詢答共識。復會後，王定宇還一度企圖強開，但仍不敵國民黨團「沒有精算、沒有軍改：先溝通、再詢答」的抗議聲浪，10時33分宣告散會。

【中央社／台北26日電】立法院外交及國防委員會今天排定初審軍人年金改革案，但中國國民黨籍立法委員以要求精算報告為由杯葛，會議停擺1.5小時後，會議主席王定宇宣布散會，無法完成預定的詢答進度。

列席的國防部長嚴德發表示，精算報告是第6次改革委員會完成軍公教精算報告，國防部完成財務分析，完全合乎程序，已向立委說明。

國防委員會上午9時排定初審攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案，預定進度為立法委員與官員詢答，但會議尚未開始，約20名國民黨籍立委就重兵壓境會議室，占據發言台與備詢台，立法院場外也有抗議。

民主進步黨籍立委一早7時就到委員會，民進黨團幹事長何欣純、民進黨籍立委蔡適應、邱志偉、呂孫綾、羅致政等人坐在主席台，確保之後會議進行順利。

會議9時開始時，坐在台下的國民黨籍立委全擠到主席台前，高喊「先溝通再答詢」、「荒謬年改恣意妄為」與「改革愈改愈好誰願意上街頭」等口號，會議卡住約10分鐘後，主席王定宇宣布休息。

會議停擺約1.5小時後，王定宇說，上午特別請國防部長嚴德發與退輔會主委邱國正不要去行政院院會開會，到立法院備詢，沒想到國民黨籍立委卻杯葛會議，他宣布會議散會。

國民黨民進黨軍人年改方案
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