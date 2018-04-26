【重磅快評】依法究辦？不忘掌權者曾如何嘲弄這4個字

2018-04-26 10:52 聯合報 主筆室



死了一個繆德生上校，國防部長嚴德發警告：「這是國安問題」。面對「警消不服從」，警政署長陳家欽也提醒：「如果年改有更好，他們怎麼會走上街頭？」

反年改團體「八百壯士」昨在立法院外集會，抗議民眾意圖衝進立院。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

然後，嚴德發還是得回頭執行那項會帶來國安問題的軍改政策；陳家欽也得逮捕那些越過「不服從」紅線的警消老學長。

嚴德發和陳家欽沒有人格扭曲；夾擠扭曲的是「這個國家」這個政府的粗暴政策和野蠻作風。

晚年活命的老本被砍，軍公教警消曾經用選票教訓本是「一家親」的國民黨政權；現在他們直接血肉衝撞幾乎是「不同國」的民進黨政府了。

問題是，說好「最會溝通」的謙卑政府呢？

軍公教警消一開始就被汙名化，接著是被切割分化，然後是拿到樣板公聽會上走過場，最後是綁進立法院會粗暴蓋章。

現在更好了。反年改團體的一堆豬隊友，正在用過激行徑，努力為這個政府的年改政策鳴鑼開道；他們正在為「反反年改」製造更廣大的社會氛圍，也讓綠營更得以擴大支持年改的社會聲量。

反年改團體沒有從世大運脫序抗爭的代價中得到教訓；這回甚至還有更多豬隊友加碼演出，攻擊警察和記者。他們盲目地發洩了對蔡政府的憤怒，卻同時激起社會對他們脫序行徑的憤怒。

暴力應該讉責，脫序應該究辦。這個基本的法治原則，不應受到夾擠扭曲。

然而，如今反年改團體進攻立法院的場面，其實早在民進黨立委為太陽花學生打開立法院那扇門時，就種下了因；反年改陳抗失控的結果，也早在蔡政府上任簽下第一份公文撤告太陽花時，就埋下了導火線。

因此，社會上對陳抗的暴力演出普遍不以為然，但一直在示範各種街頭和立院暴力的民進黨，卻最沒資格讉責暴力；許多人對街頭的衝突加劇感到不安，但一直在挑撥各種世代和族群對立的民進黨，卻最沒資格強調依法究辦。

反年改團體走到岔路，而且似乎走得離社會越來越遠了。至於現在強調「不對暴力低頭」、誓言「依法究辦」的掌權者，人民也不會忘記，他們曾經是這類暴力的源頭，他們又曾經怎樣地嘲弄「依法究辦」。