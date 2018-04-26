藍批軍改案未作精算 國防部：第六次年改會議就完成了

2018-04-26 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國防部長嚴德發。聯合報系資料照 分享 facebook 審議軍人年金改革修法草案，立法院國防委員會今天安排詢答程序。但國民黨團質疑，國防部對軍人年改案至今僅送出沒有公信力的評估資料，要求精算報告出來再審。國防部長嚴德發表示，退伍軍人年金都經精算財務評估，會將報告再送立院參考。

嚴德發指出，年改會第六次會議時，就完成所有軍公教年改案精算報告，年改案是依據該精算報告完成財務分析，完全都合乎程序在做。

嚴德發說，退伍軍人年金都經過精算的財務評估，從最早的基礎40%，每服役1年再逐年加2%；50%為基礎，每服役1年再逐年加2.5%；到這次經過協商的55%為基礎，每服役1年再逐年加2%，都是最好的版本。

嚴德發強調，與退輔會、退役軍人團體，以及府院、立委與現役官兵都做了一些溝通，他們也都可以接受；現役14萬多短役期中校階以下的人都受到照顧，他們也都表示可以接受，「國防部與退輔會都會就軍人權益，盡最大努力爭取」。

嚴德發也提到，昨天發生少數脫序非理性暴力行為，打了警察、記者、而且衝到兒童醫院，這種暴力的不理性行為，國防部表達嚴厲譴責，希望大家冷靜理性溝通

至於這次年改案是否對嚴德發造成影響，嚴坦言，他也會少2至5萬月退俸。

【中央社／台北26日電】退伍軍人團體昨天在立法院外和警察、記者爆發衝突。國防部長嚴德發今天嚴厲譴責這種暴力不理性行為，盼大家冷靜理性溝通，退輔會主委邱國正也認為這種脫序行為並不妥當。

反軍人年金改革的退伍軍人團體八百壯士昨天在立法院外和記者、警察發生衝突，今天早上仍圍住立法院周邊，持續表達訴求。立法院外交及國防委員會今天審查「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，成為關注焦點。

受邀出席的嚴德發受訪時表示，退伍軍人年金都經過精算和財務評估，起支俸率和年增率從最早的「40%加2%」到「50%加2.5%」再到協商後的「55%加2%」都是最好版本，現役14萬多人都受到照顧，希望大家都能支持。

嚴德發說，國防部與退輔會已和退伍軍人團體、現役官兵、府院、立委都做了溝通，現役軍人大部分都能接受。

嚴德發說，昨天發生的少數脫序、非理性暴力行為，他看到退伍軍人打了警察和記者且衝到兒童醫院，他嚴厲譴責這種暴力不理性行為，希望大家冷靜理性溝通，國防部和退輔會會為了軍人權益盡最大努力。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正受訪時也說，他期望年改工作平和告一個段落，八百壯士自己也說要善待現役、照顧退役，昨天這種脫序行為，他認為並不妥當，尤其招惹一些無辜的人，不管是媒體或局外人，對於社會觀感是負面的，對整體工作推動沒有任何幫助，除了表達遺憾，他會持續和退伍軍人溝通。

邱國正說，他2月到任後溝通都沒有停過，不管是八百壯士的帳篷內外、會議場所、公開或私下，他都有和退伍軍人碰面，電話也沒有停過，他會持續努力把工作做更好。

邱國正說，溝通不容易達到每個人都沒話講，他也不做狡辯，既然有不愉快事情發生，代表他做的不夠努力，還要持續努力，「要打包票一個反彈都沒有？你我都清楚不容易，已經有目標，總要完成平和落幕。」