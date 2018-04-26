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反年改包圍立院 警方大陣仗保護立委上班

2018-04-26 10:35聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

反年改團體包圍立法院抗議，一早上班的立法委員們，在警方大陣仗的包圍保護下進入立法院，警方甚至以人牆阻擋整個忠孝東路雙向車道，在立委過馬路後才開放車流。

反年改團體包圍立法院抗議，一早上班的立法委員們，在警方大陣仗的包圍保護下進入立法...
反年改團體包圍立法院抗議，一早上班的立法委員們，在警方大陣仗的包圍保護下進入立法院。記者許正宏／攝影
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反年改團體包圍立法院抗議，一早上班的立法委員們，在警方大陣仗的包圍保護下進入立法...
反年改團體包圍立法院抗議，一早上班的立法委員們，在警方大陣仗的包圍保護下進入立法院。記者許正宏／攝影
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