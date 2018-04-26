反年改暴力 柯文哲：會用最嚴厲強硬執法來回應

2018-04-26 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



反年改團體昨在立法院外集會抗議，抗議群眾拉下立法院前護欄後，大批警方企圖用人牆圍堵被攻破的大門，與大批陳抗人士爆發激烈推擠。本報資料照片記者杜建重／攝影 分享 facebook 昨天反年改團體與警方記者爆發嚴重衝突，台北市長柯文哲在臉書貼文表示，人民有陳情抗議的自由，但自由以不侵犯他人的自由為範圍。反年改團體用暴力造成30名警察同仁，以及11名記者朋友受傷就是不對，我們會依照蒐證畫面依法究辦，決不寬貸。

他說，我再強調一次，我們譴責任何形式的暴力行為，陳情抗議還是要依法行事，請務必守法、尊重媒體採訪自由。

對於立法院周邊的衝突，在場的臺北市警方會視情況增派人力，用最嚴厲、強硬的執法，回應所有暴力行徑。