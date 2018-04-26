影／台大兒童醫院成戰場 名醫怒：擾民怎獲支持？

昨天反年改團體包圍立法院，隨後又衝入台大兒童醫院，台大婦產科名醫施景中就在醫院內，全程拍攝並目睹抗爭過程，他在臉書貼文表示，陳抗的聲音阻擾了看診，阻礙了他昨天的教學，群眾喊「造反有理，革命無罪。」是要喊給我們病童聽嗎？這樣擾民，怎麼爭取一般民眾的支持？他希望這兩天大降甘霖，讓病童們可以順利來就醫。 反年改團在立法院外與警察對峙。圖/施景中提供 分享 facebook

施景中貼文如下：

很多人覺得這裡真好，有冷氣有沙發有乾淨的廁所，抗議一點也不會辛苦。一樓沙發坐滿了，還有乘電扶梯，二三樓空間還很大可以坐。有一個人高興的說，這裡還有免費的網路呢。

陳抗的聲音阻撓了看診，阻礙了他今天的教學，結帳櫃檯的同仁，撕破喉嚨，病人也聽不清楚她在說什麼。

有老北杯在醫院大廳，跟著外面一起大喊：「造反有理，革命無罪。」「警察打人！」（是要喊給我們病童聽嗎）？

有一個抗議的民眾，進來結帳櫃檯前，說要借紙寫抗議標語，不聽勸阻，把含病人隱私的紙張就搶走了。下午在醫院門口打人，把人推擠到玻璃門前，我們真怕玻璃碎了傷到我們病童

同仁從另一頭下班，開了25分鐘，還是繞不出這個修羅場。聽說這一波抗議要到週五，下次還不知道他們什麼時候要來。

古時良將用兵，不是都秋毫不犯嗎？這樣擾民，怎麼爭取一般民眾的支持？老天啊，希望您大發慈悲，為可憐的病人著想，明後天大降甘霖，讓病童們可以順利來就醫。