反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃義書 ╱即時報導



民眾協助搬離拒馬，順利在6點半左右快車道恢復通車。記者黃義書/攝影 分享 facebook 反軍改團體八百壯士及反年改民眾，昨天在立法院抗議、爆發衝突，中山南路因此管制車輛中斷交通。部分拒馬遭抗議民眾搬到中山南路上，晚間民眾也路上搭帳篷夜宿。上午經警方協調將開放中山南路的車輛通行，民眾協助搬離拒馬，順利在6點半左右快車道恢復通車。

軍改案衝突 吳斯懷：還路市民勿影響他人

【中央社／台北26日電】反軍人年金改革團體八百壯士25日在立法院門前中山南路，與警方和媒體發生衝突，副指揮官兼發言人吳斯懷上午再度道歉，並下令八百壯士退縮到慢車道，將快車道還給市民恢復交通。

立法院25日舉行軍人年改案公聽會，八百壯士團體當天上午在立法院外集結，下午突然號召群眾集結在立法院中山南路大門口，破壞現場阻材並阻擾警方安全維護作為，拉倒鐵馬護欄、攀牆衝進立法院。

經過25日白天衝突後，吳斯懷25日晚間表示，將編組糾察隊維護媒體採訪安全，並針對有媒體遭陳抗群眾毆打一事，向媒體及全國民眾道歉。今天清晨他接受媒體訪問時再度表達歉意，並要求袍澤們要重視記者的採訪自由，並與記者保持安全距離，同時要求糾察隊注意，防止有心人藉機鬧事嫁禍八百壯士。

由於今天清晨5時30分一位帶有酒意的民眾與媒體衝突。吳斯懷立刻澄清，經查證這位民眾姓吳，65年次出生，身分並非八百壯士成員，今早有八百壯士袍澤看到他帶有酒意，甚至將尿液裝在寶特瓶中，並向媒體記者潑灑，這位記者起初以為是礦泉水，後來才驚覺是尿液，吳姓民眾已經被警方帶往博愛派出所偵訊，見證的袍澤不排除作證。

吳斯懷指出，政府要傾聽人民的聲音，若是連一點機會都不給反軍改團體，而只是採取就是要抓人的態度時，這兩年這麼多陳情抗議活動，難道都是用同一種態度嗎？